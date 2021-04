A cuánto ascendería la fortuna de Emma Coronel y cuál es su origen, según sus propias palabras

De 31 años de edad, la madre de las gemelas Emalí Guadalupe y María Joaquina Guzmán Coronel ha evidenciado que su fortuna es grande (Foto: EFE/EPA/JOHN TAGGART/Archivo)

Los lujos con los que vivía Emma Coronel Aispuro, esposa de El Chapo Guzmán, no eran ningún secreto. La presunta cónyuge del líder del Cártel de Sinaloa presumía en redes sociales sus días llenos de viajes, ropa de diseñador, y automóviles exóticos.

De 31 años de edad, la madre de las gemelas Emalí Guadalupe y María Joaquina Guzmán Coronel ha evidenciado que su fortuna es grande.

No obstante, antes de ser arrestada declaró: “Tenemos negocios, no te puedo hablar de ellos, porque todo lo de mi vida lo hacen un escándalo, pero tu pregunta es si tengo dinero y negocios legales, sí los tengo, tengo tierras de riego, cosas así de las que prefiero no hablar”, dijo Coronel en 2018 para una entrevista de Telemundo tras la captura del narco y estar continuamente en sus audiencias.

“Tenemos negocios, no te puedo hablar de ellos, porque todo lo de mi vida lo hacen un escándalo, pero tu pregunta es si tengo dinero y negocios legales, sí los tengo, tengo tierras de riego, cosas así de las que prefiero no hablar”, dijo Coronel en 2018 (Foto: Instagram/@therealemmacoronel)

“No tengo nada ilícito, a estas alturas el gobierno (estadounidense) se ha encargado de verificar si he hecho algo ilícito o he hecho algo ilícito y por supuesto que no, no estaría hoy aquí sentada si así fuera, ya han visto todo, soy transparente en todo lo de mi vida siempre, estoy tranquila, todo lo he hecho muy bien”.

De acuerdo con el sitio Wealthy Persons, dedicado a medir la riqueza de las celebridades y figuras públicas, la fortuna de Emma Coronel Aispuro se estima en USD 5 mil millones: alrededor de 103 mil millones de pesos mexicanos. Sin embargo, esta cifra es una valoración y no ha sido confirmada por las autoridades mexicanas ni estadounidenses.

Además, Jeffrey Lichtman, abogado que encabeza la defensa de Emma Coronel Aispuro, negó que su clienta estuviera cooperando con el gobierno de Estados Unidos para ofrecer información acerca del Cártel de Sinaloa o sobre las operaciones del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, esposo de la reclusa.

El defensor neoyorkino se registró como representante de Coronel Aispuro el pasado 4 de marzo, junto con su colega, Mariel Colon Miro. Y aunque desde la primera semana en que ella fue arrestada, Lichtman reaccionó fúrico por la filtración de un presunto pacto con las autoridades, también dejó en claro que eso no se llevaría a cabo, independientemente si fuera verdad o él tuviera conocimiento de la versión.

“Si estuviera cooperando el trato que recibiría fuera mejor, pero no está cooperando y no nos podemos basar en esa información que publican los medios amarillistas en EEUU”, aseveró Lichtman (Foto: REUTERS/Jane Rosenberg)

Sin embargo, los abogados de la esposa del Chapo no habían querido afirmar, con todas sus letras, que la cooperación con el gobierno de EEUU fuera algo completamente descartado en la estrategia legal de la acusada.

Una de las razones que argumenta el defensor es que Emma Coronel en definitiva no está recibiendo el trato de un testigo colaborador, pues vive malos tratos en el Centro de Detención de Alexandria, en Virginia. Algo que Mariel Colon también ha comentado para Infobae México, quien ha indicado que su representada está en estricto aislamiento y sólo puede salir dos horas, de una a tres de la madrugada.

Lichtman concedió una entrevista el pasado 25 de marzo a W Radio, cadena colombiana propiedad de Caracol Radio. Cuestionado en el programa “La W”, el litigante dijo que la versión filtrada a medios, sobre un presunto pacto, sólo ha sido publicada en diarios sensacionalistas; además, al no tener identificada la fuente, no se puede tomar con veracidad cualquier declaración.

“Si estuviera cooperando el trato que recibiría fuera mejor, pero no está cooperando y no nos podemos basar en esa información que publican los medios amarillistas en EEUU”, aseveró.

Mariel Colon Miro comentó a Infobae México que si bien están en negociaciones con la fiscalía para una posible declaración de culpabilidad, eso no significa que sea lo que vaya a pasar (Foto: Reuters)

Por otra parte, Lichtman reveló que Emma Coronel viajó a Virginia como lo había hecho en otras ocasiones, debido a que tiene negocios en la zona hace un tiempo. Es decir, era común que acudiera a la ciudad. Cuando el gobierno de EEUU se enteró sobre el vuelo, entonces decidieron realizar los trámites para arrestarla.

En cambio, descartó que el hecho de pasar por una condición precaria en prisión se deba a que la esposa del Chapo esté siendo presionada para cooperar con las autoridades. Agregó que la situación en el encierro no es necesariamente la más cómoda. El abogado reiteró que Guzmán Loera se mantiene al tanto de lo que pasa con su esposa.

Mariel Colon Miro comentó a Infobae México que si bien están en negociaciones con la fiscalía para una posible declaración de culpabilidad, eso no significa que sea lo que vaya a pasar. Sólo se evalúa la opción, pues podría ahorrar el juicio y ver cuánto tiempo pasaría en prisión, en lugar de que Emma Coronel sea condenada por una década o hasta el resto de sus días.

SEGUIR LEYENDO: