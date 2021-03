Así fue la orden de arresto de Emma Coronel: se emitió apenas cinco días antes de su detención

La orden de arresto estaba dirigida a “cualquier oficial de la ley” (Foto: ALEXANDRIA SHERIFF'S OFFICE/REUTERS)

La captura de Emma Coronel Aispuro, esposa del Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el pasado 22 de febrero, ha puesto al mundo del narcotráfico de cabeza. Nuevos detalles han surgido desde ese fatídico día para el Cártel de Sinaloa: la orden de arresto firmada por el juez G. Michael Harvey.

El documento de la corte de los Estados Unidos, del Distrito de Columbia (Washington, D.C.), fue asignado al juez el 17 de febrero del 2021, solamente cinco días antes de la detención de Coronel Aispuro. La orden de arresto estaba dirigida a “cualquier oficial de la ley”.

“Estás obligado a arrestar y presentar ante un magistrado de los Estados Unidos, sin demoras innecesarias, a Emma Coronel Aispuro”, declara el mandamiento judicial.

“Estás obligado a arrestar y presentar ante un magistrado de los Estados Unidos, sin demoras innecesarias, a Emma Coronel Aispuro”, declara el mandamiento judicial (Foto: gov.uscourts)

El delito está “brevemente” descrito en el documento como “la conspiración de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, un kilo o más de heroína, 500 gramos o más de metanfetaminas, y 1,000 kilogramos o más de marihuana por importación ilegal a los Estados Unidos”.

De acuerdo con la orden de arresto, el precepto fue recibido ese mismo día, el 17 de febrero, y Emma Coronel Aispuro fue capturada el 22 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles, ubicado en el estado de Virginia, a 32 kilómetros de la capital del país. El oficial que realizó la captura firmó el mandato como R. Ubaldo.

Jeffrey Lichtman, abogado de Emma Coronel Aispuro, criticó este lunes a las fuentes federales que hablaron con los medios de comunicación sobre la supuesta cooperación de la ex reina de belleza en perjuicio del Cártel de Sinaloa, argumentando que la filtración estaba diseñada para “matar” a la esposa del Chapo y a sus hijas.

Jeffrey Lichtman, abogado de Emma Coronel Aispuro, criticó este lunes a las fuentes federales que hablaron con los medios de comunicación sobre la supuesta cooperación de la ex reina de belleza en perjuicio del Cártel de Sinaloa (Foto: EFE/Kena Betancur/Archivo)

Coronel Aispuro enfrenta cargos en Estados Unidos por su presunto papel en la organización criminal. En una entrevista para The Other Side of Midnight, de WABC Radio, Lichtman, quien también defendió al mafioso John Gotti Jr. y al propio Chapo Guzmán, afirmó que el rumor sobre la aparente cooperación de Coronel Aispuro para delatar a miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa, incluidos sus propios hijastros, fue obra de los propios agentes federales.

“No voy a comentar sobre lo que se va hacer o no”, aseguró Lichtman en el programa. Pero “plantar semejante historia”, afirmó, es “absolutamente la cosa más despreciable, y probablemente la peor conducta fiscal que haya visto en el gobierno desde más de 30 años”.

“Seamos claros en esto. Ella tiene dos niñas de 9 años que están siendo expuestas, y hacer ese tipo de afirmaciones con tanta ligereza implica un riesgo muy alto para sus vidas”, agregó Lichtman.

La idea “comenzó en un blog, un sitio web, creo que se llama Vice, un blog sucio”, continuó Lichtman, insistiendo en que promover la idea de que Coronel Aispuro declararía en contra del cártel fue en realidad “un intento (por parte de las autoridades estadounidenses) de asesinarla a ella y su familia”.

“Seamos claros en esto. Ella tiene dos niñas de 9 años que están siendo expuestas, y hacer ese tipo de afirmaciones con tanta ligereza implica un riesgo muy alto para sus vidas”, agregó Lichtman (Foto: REUTERS/Jane Rosenberg)

Según fuentes federales consultadas por New York Post, Coronel Aispuro se estaba preparando para delatar a los líderes del Cártel de Sinaloa, incluidos sus propios hijastros, los llamados Chapitos: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán, y Ovidio Guzmán López, todos hijos del famoso líder y fundador.

En definitiva, ella está cooperando, dijo la fuente al medio estadounidense. Emma Coronel, agregó el informante, quiere alejarse de la violencia y siempre ha deseado vivir en Estados Unidos, pues nació en California hace 31 años y tiene la doble nacionalidad.

De esa manera, se especuló que la esposa del Chapo sería candidata para el programa de testigos protegidos, una medida recurrente en la justicia norteamericana para quienes ofrecen información a cambio de reducir sus condenas, quedar en libertad y/o ser resguardados por autoridades de EEUU.

Sin embargo, Lichtman aseguró que “si había alguna cooperación en curso o estaba a punto de iniciar, ésta ha quedado desechada”.

La revista Proceso en México publicó que Emma Coronel contactó con un agente norteamericano, porque quería cooperar. Previamente, el portal Vice News reveló que no se trataba de un arresto, sino de un acuerdo (Foto: AFP)

Si ella no estaba cooperando, concluyó el abogado, eso “estaba claramente diseñado para obligarla a cooperar, presionarla, apuntar a su familia, hacerla pensar que la única opción que tiene era cooperar”.

La revista Proceso en México publicó que Emma Coronel contactó con un agente norteamericano, porque quería cooperar. Previamente, el portal Vice News reveló que no se trataba de un arresto, sino de un acuerdo.

De acuerdo con Proceso, no sería la primera vez que la ex reina de belleza se comunicó con agencias de seguridad norteamericanas. Tanto el FBI, el ICE, y la DEA, habían hablado con ella al menos, supuestamente, desde 2017.

“La señora Coronel nos habló de sus planes de entrega varios días antes de su arribo al aeropuerto de Dulles. Esto le fue notificado al Departamento de Justicia y a los fiscales para que prepararan lo necesario una vez que ella llegara a Washington”, aseguró la fuente contactada por el periodista Jesús Esquivel.

Anabel Hernández, periodista que ha investigado al Cártel de Sinaloa durante 16 años, pudo confirmar que Emma Coronel se encontraba sola, sin dinero, y furiosa por las traiciones maritales (Foto: REUTERS)

Anabel Hernández, periodista que ha investigado al Cártel de Sinaloa durante 16 años, pudo confirmar que Emma Coronel se encontraba sola, sin dinero y furiosa por las traiciones maritales del Chapo, de ahí que rompió con el grupo delincuencial.

“La familia estaba muy preocupada porque ella ya estaba arrestada y no sabían qué podía hacer, fue lo que me dijeron”, comentó la reportera a Infobae México tras contactar el pasado 24 de febrero con una fuente confiable al interior del Cártel de Sinaloa.

En la agrupación dirigida por Los Chapitos e Ismael Zambada García, El Mayo, supuestamente le habrían hecho saber a Emma Coronel que estaban molestos con el foco mediático que atraía y en el que colaboraba al exhibir su vida privada en redes sociales.

Pero ella no escuchó, aún cuando su madre trató de contenerla, según comentó para este medio Anabel Hernández.

