El divertido baile de Lucero con el Mariachi Gama 1000, el grupo viral que conquistó a Shakira

Lucero bailando con Chadbi y Jesús Jr, del Mariachi Gama 1000 (Foto: Instagram / @luceromexico)

Al ritmo de Cuéntame, de Lucero, la cantante se unió a Chadbi y Jesús Jr, del Mariachi Gama 1000, para sacar unos pasos de baile que emocionaron a sus seguidores, pues -vestidos de charro- despegaron los pies del piso y rejuvenecieron el éxito de los años noventa.

Ella luciendo un traje blanco y ellos con uno negro, dieron vueltas e incluso hubo un ligero tropiezo por parte de la también actriz, quien recientemente declaró que lo que la haría volver a las telenovelas es encontrar un buen guión que la atrape.

“Lo mejor es bailar con mis queridos @JesusGamajr y @Chadbi aunque se me mueva el piso jajaja. Cu cu cuéntenme si les gustó y si se animan a bailarlo”, escribió Lucero al acompañar el video, que también fue compartido por los jóvenes integrantes del mariachi. “Cuando no sabes si es de aquí pa’ allá o de all’a pa acá”, respondió Chadbi, recordando que bailan juntos desde el año 2005.

Chadbi y Jesús Jr, del Mariachi Gama 1000 han revolucionado redes sociales con su cuenta de Tik Tok; su video fue publicado por Shakira (Foto: Instagram / @mariachigamamil)

Desde que los hermanos -hijos de Jesús Gamba, líder de la agrupación- decidieron apostar fuerte por las redes sociales, sobre todo en Tik Tok, han ganado cientos de seguidores e incluso la atención de la cantante colombiana Shakira, quien subió una de las coreografías que ellos hicieron durante su visita a la parroquia de San Miguel Arcángel, en San Miguel de Allende, en lo que se denominó el #ChampetaChallenge.

“Mariachis bailando champeta. Y yo que pensaba que lo había visto todo”, dijo la colombiana en sus redes sociales. Recientemente, los hermanos volvieron a bailar un tema de Shakira. Esta vez fue con “Girl like me”, en donde comparte junto a Black Eyed Peas.

La viralización de sus videos, pronto hizo a los más jovenes del Mariachi Gama 1000 compartir baile con Carlos Rivera, con quien hicieron la coreografía de la canción 100 años.

Otro de los videos más comentados fue el de parodia que hicieron tras la presentación en el medio tiempo del Super Bowl del cantante The Weeknd, pues subieron su propia versión con la cual obtuvieron miles de comentarios y me gusta. En ella, aparecen acompañados por otros familiares mientras aparecen vestidos con sacos rojos -al igual que lo hizo el canadiense- mientas ambientan el éxito Blinding lights.

Lucero manifestó su deseo de volver a las telenovelas con una historia que la apasione y le proponga retos (Foto: EFE/ Universal Music)

Orgulloso, su padre Jesús Gama ha comentado que sus hijos han revitalizado al conjunto gracias a estos videos, en donde aparecen en forma bailando y cantando, parte que también recrean durante sus shows en vivo para llegarle a las nuevas generaciones. La proyección de Tik Tok les ha abierto el mercado y los ha hecho reconocerse en oídos tanto de fans como de otros artistas de la talla de Shakira.

Por su parte, Lucero confesó en su programa Lucero Mucho que Contar de su canal oficial de YouTube que desea volver a la actuación, así como volver a vivir los triángulos amorosos que desatan los protagonistas y enfrentar los retos de una buena actuación dramática.

“Necesito una historia que me atrape, que me enamore, que yo lea una sinopsis, libretos, un guión y que yo diga ‘este es un melodrama que yo quiero hacer’. Este es un personaje en donde me vea reflejada, donde sienta que hay matices para poder trabajar con ellos, poder transmitirle al público, traspasar la pantalla”, expresó la artista que cuenta con más de 40 años de trayectoria y ha desarrollado una exitosa carrera tanto en la actuación como en el canto.

