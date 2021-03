“AMLO miente”: Observatorio Nacional Ciudadano respondió al presidente por clasificación de feminicidios

El feminicidio se consideró como un delito diferente a un homicidio desde el 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal (Foto: Lourdes Cruz/ EFE)

El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), lamentó este martes que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegurara que los casos de feminicidios en el país recién comenzaran a considerarse de esta manera con el inicio de su administración en 2018, asegurando que el mandatario claramente miente.

“El tipo penal del feminicidio se creó en 2012 cuando se elaboraron las primeras normas que tipificaron delitos que atentan contra la integridad física, psicológica, económica o la libertad de la mujer, delitos como el feminicidio y la trata de personas”, señaló el ONC en un comunicado.

Afirmar que este es un logro de su administración implica anular todo el trabajo realizado por la sociedad civil desde marzo de 2011, para tipificar el feminicidio en las 32 entidades federativas. Implica borrar esas luchas sociales con las que presume ser empático

AMLO afirma que antes de su gobierno los casos de feminicidio se consideraban homicidios (Video: Gobierno de México)

Y es que, más temprano este martes en su habitual conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que “ahora no hay impunidad para nadie”. “Además, no se ocultan las cosas, se informa; antes se negaban los hechos, se protegía a los responsables, había impunidad y ahora no, es distinto”, dijo.

“También, en el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios, esta clasificación comienza prácticamente con nosotros. Por eso también el aumento de feminicidios, entre otras cosas, porque antes asesinaban a las mujeres y no se consideraba feminicidio, eran homicidios”, aseguró, en una declaración polémica que ya ha sido desmentida.

Además, el mandatario mexicano se lanzó en un largo monólogo a criticar a sus antecesores y a la oposición, incluido el ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) como “quienes fueron los causantes de esta decadencia, de la crisis de México”.

“Ahora además de querernos culpar, se han convertido en feministas, en ambientalistas, en defensores de los derechos humanos, porque están muy inconformes con el hecho de que nosotros nos hemos dedicado a combatir el principal problema, la corrupción, porque sabemos que sólo purificando la vida pública, acabando con la corrupción y con la impunidad vamos a tener una sociedad mejor”, concluyó.

México fue testigo este fin de semana del brutal asesinato de la salvadoreña Victoria Salazar a manos de la policía en Tulum (Foto Sáshenka Gutiérrez/ EFE)

Por su parte, el ONC fue contundente este martes. “El presidente miente cuando refiere que gracias a su administración existen registros oficiales de feminicidio. Al contrario, se cuentan con dichas estadísticas desde el gobierno de (Enrique) Peña como resultado del trabajo colaborativo entre organizaciones de la sociedad civil y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP)”, precisaron.

Asimismo, el ONC reiteró que López Obrador “también miente cuando afirma que el feminicidio aumentó debido a que actualmente se cuenta con estadísticas sobre su incidencia”. “Ello se debe a que desde 2015 hay un alza constante del feminicidio acorde con datos del SESNSP”, completaron.

Por último, concluyeron, “el presidente no miente al afirmar que para transformar a México es fundamental la igualdad de género”. “Sin embargo, esta debe ir más allá del discurso oficial o de la mera participación de mujeres en el gabinete. La igualdad de género se construye a partir de las políticas públicas y de los recursos que se asignan con dicho enfoque”, señalaron.

