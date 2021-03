AMLO dijo que feminicidios en México han aumentado porque ahora sí se clasifican como tales

Video: Gobierno de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que el aumento en feminicidios se debe, en parte, a que antes los no se integraban a las carpetas de investigación como tales, sino se hacía como homicidios, y que apenas en su administración se han empezado a clasificar de esa manera todos los asesinatos de mujeres en el país, al iniciar las indagatorias del crimen.

“También, en el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios, esta clasificación comienza prácticamente con nosotros; por eso también el aumento de feminicidios, entre otras cosas, porque antes asesinaban a las mujeres y no se consideraba feminicidio, eran homicidios”, dijo el mandatario mexicano.

En los últimos cuatro años y medio (con datos actualizados hasta 2019) 14,152 mujeres fueron asesinadas en México. La mayoría de sus muertes fueron investigadas como homicidios dolosos por las autoridades. Sólo 1 de cada 5 fueron procesados, de manera inicial, como feminicidios. Sin embargo, las organizaciones civiles que han analizado los casos de manera independiente, señalan que por lo menos la mitad de los crímenes deberían haber sido clasificados por violencia de género.

Foto: Presidencia de México

La tasa de casos analizados bajo esta figura penal varía dependiendo de la entidad. En el caso de Guanajuato, estado en donde se cometió el mayor número de homicidios dolosos de mujeres (322), sólo 5% de las muertes violentas fueron investigadas con el protocolo especial para delitos de género. Sólo 18 casos fueron identificados como feminicidios, según información de un reporte del portal Animal Político en 2020.

Los datos difieren a los reunidos por activistas como Frida Guerrera. Ella monitorea medios de comunicación para contabilizar muertes violentas de mujeres, analizar los casos y determinar si deberían haber sido investigados como feminicidio. El 2019 se contabilizó 2,331 asesinatos a mujeres en todo el país, de los cuáles 2,000 podrían ser considerados como cometidos con violencia de género: 4 de cada 5. Mientras que de todos los registrados en 2016, podrían serlo por lo menos 58%.

López Obrador subrayó que su gobierno está trabajando para garantizar la paz y aseguró que no va quedar impune ningún crimen.

Foto: Presidencia de México

“Pues estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, que no haya violencia y protegiendo a las mujeres, y no va queda impune ningún crimen.

Ayer hablaba yo que la diferencia de nuestro gobierno con lo que sucedía anteriormente es de que antes había estos crímenes y podía haber impunidad. Ahora no hay impunidad para nadie. Además, no se ocultan las cosas, se informa; antes se negaban los hechos, se protegía a los responsables, había impunidad y ahora no, es distinto”, sentenció.

El mandatario mexicano también aseveró que quienes ahora se dicen feministas, son los que en los gobiernos anteriores dejaron crecer la violencia e inseguridad en el país, incluidos los feminicidios.

“Entonces, quienes fueron los causantes de esta decadencia, ahora, además de querernos culpar, se han convertido en feministas, ambientalistas, feministas, en defensores de derechos humanos porque están muy inconformes con el hecho de que nosotros nos hemos dedicado a combatir el principal problema, la corrupción; porque sabemos que sólo acabando con la corrupción y la impunidad” se puede lograr la transformación, señaló.

Ahora, explicó, se informa, no se niegan los hechos, ni se protege a los responsables, como ocurría antes”, agregó el presidente López Obrador.

