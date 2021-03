AMLO tundió al modelo neoliberal y le dio un puntillazo a Anaya: “recomienda que ya no se tomen caguamas”

(Foto: cortesía Presidencia)

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este domingo que su gobierno busca convencer a las cerveceras y las productoras del leche que operan en el norte de México a que vean hacia el sur, debido a la escases de agua que se presenta en la región.

De gira por Coahuila, López Obrador presidió en Cuatro Ciénegas el inicio de acciones de rescate y recuperación, con la presencia del Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís y autoridades de la Comisión Nacional del Agua, se arrancó el proyecto con la intención de recuperar el vital líquido en 84 mil hectáreas de humedales del área natural protegida del Pueblo Mágico.

Durante el evento se destacó que la actividad económica no regulada, y el desarrollo de contaminantes humanos, han generado una problemática y la disminución de los niveles de agua.

“No estaba así el país cuando lo recibimos de nuestro padres, la escasez de agua , ni la contaminación que hay ahora, y desde luego no había la inseguridad y la vinolencia que se padece en nuestros tiempos, por eso tenemos que apurarnos, esmerarnos en que las cosas cambien, se transformen, y vuelvo a decir convenciendo, como decía el presidente Juárez , nada por la fuerza todo por la razón y el derecho, tenemos que convencer de que en el norte ya no se puede crecer con el uso excesivo del agua, ¿Cómo poner plantas cerveceras en el norte?.

Cómo producir cerveza para exportar, que es lo que exportamos agua, si no tenemos agua en el norte, y lo mismo el caso de producción de leche, en La Laguna, no se trata de que se deje de producir la leche, sino de ya no seguir ampliando las aéreas de cultivo de alfalfa, porque significa más agua para producir leche”, cuestionó el mandatario mexicano.

El presidente de México, aprovechó e hizo referencia a la reciente polémica en la que se vio involucrado el panista y ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, en la que criticó a aquellas personas que “compran caguamas”, en lugar de pagar su deudas.

“Entonces por qué no, sin dejar de producir la cerveza y la leche, aunque es mejor que la leche que la cerveza, bueno, así lo recomienda Ricardo Anaya, de que ya no se tomen caguamas, pero por qué no utilizar el agua del sur y del sureste, que hay tanta agua, que se padece de inundaciones, esto tiene que ver con lo irracional que es el modelo neoliberal que es parte del sofisma de que no hace falta el Estado, que no hace falta la planeación que todo hay que dejarlo al mercado, y lo más importante es producir a costa de lo que sea”, expresó.

