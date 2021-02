AMLO “tiene todo el poder para imponer su voluntad, incluso en casos donde hay denuncias de violencia sexual ”: fuertes críticas al presidente por su apoyo a Salgado Macedonio

(Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero, está acusado de abuso sexual y acoso. En tanto, el mandatario Andrés Manuel López Obrador ha calificado la situación como un linchamiento mediático y es un caso en el que definió “hay mucha politiquería”.

Pero ante las peticiones de que el presidente retire el apoyo al senador, respondió: “Ya chole”. Y reiteró que es un tema electoral, porque hay otras personas que aspiran al mismo cargo, además de que es algo que les corresponde a las autoridades competentes y a los habitantes de Guerrero decidir.

Las respuestas que ha dado López Obrador al respecto del caso han generado diversos cuestionamientos al respecto y en la forma en la que conduce su administración.

El periodista Salvador Camarena mencionó en su columna de opinión para El Financiero que Morena se enfrenta a un dilema y un camino es continuar con lo dicta el presidente, quien ha indicado que sean los ciudadanos los que elijan en la urnas, o atiendan los reclamos de las víctimas de los militantes y víctimas.

(Foto: Graciela López/ Cuartoscuro)

“Ya veremos cómo se traga Morena el sapo –y los respectivos costos que pagaría– de lavarle la cara a Salgado Macedonio al ratificar que Andrés Manuel tiene todo el poder para imponer su voluntad, incluso en casos donde hay denuncias de violencia sexual […] porque difícilmente querrá ser visto como un mandatario al que le pudieron imponer un cambio, y al que luego querrán imponer otros”, indicó.

El 15 de febrero fue registrado Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Y en su intervención, el gobernador con licencia dijo: “Quiero hacer un reconocimiento público a la mujer guerrerense porque las mujeres y los jóvenes son el motor de la Cuarta Transformación, sin ellas no hay Cuarta Transformación”.

La periodista Paola Rojas cuestionó en su columna de opinión para El Universal que en caso de que el candidato sea inocente, “¿por qué no desmiente con fuerza las acusaciones?, ¿por qué se esconde?, ¿por qué no sale a defenderse ante algo que afecta su carrera política y seguramente lastima a su familia?¿Cómo entender su silencio?”.

Mientras que Margarita Zavala, abogada y dirigente de la organización México Libre, menciona para la misma publicación que “Guerrero es un estado víctimas del crimen organizado y es un estado donde la violencia contra la mujeres se hace presente todos los días y, para colmo, en esto días esta violencia ha sido no sólo oficialmente aceptada sino promovida desde el gobierno y su partido”.

(Foto: Cuartoscuro)

Al interior del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador han solicitado se retire el apoyo a Félix Salgado. La diputada por Morena, Lorena Villavicencio compartió la semana pasada el posicionamiento de las mujeres del partido en el que se indica que “no se permita que un personaje con múltiples acusaciones de violencia sea candidato”.

En relación con las reacciones del mandatario, Raymundo Riva Palacio describió para El Financiero que “López Obrador gobierna selectivamente. No hace política, echa pleito. No resuelve, complica las cosas. La polarización es lo que lo llevó a Palacio Nacional, pero ahora, aquello que lo benefició, lo perjudica. Eso lo calienta, y cuando un presidente se calienta y no tiene quien lo frene, se vuelve peligroso al abrir la puerta a la violencia y a todos los demonios que viajan con ella”.

Y refirió que hasta el viernes 19 de febrero eran 546 conferencias matutinas y en las que ha invertido 58,300 minutos, de acuerdo con datos de SPIN Taller de Comunicación Política, ha destinado en denunciar todo aquello que no está subordinado a sus creencias. “Algunas veces le asiste la razón de fondo, no en la forma, y hay otras que sólo porque quiere y puede, ataca y difama. También hay muchas ocasiones, como en la tormenta de Salgado Macedonio que, en lugar de evitarla, se mete en ella y la hace propia”.

De acuerdo con una encuesta del periódico Reforma, 71% de las personas reprueban la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: