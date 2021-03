Tribunal Electoral avaló plurinominales del PRI: hijos, cónyuges y hermanos de militantes podrían legislar a partir del 2021

Tribunal Electoral aprobó los plurinominales del PRI (Foto: Cuartoscuro)

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la lista de candidaturas a diputaciones federales, propietarios y suplentes por el principio de representación proporcional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con lo cual Alejandro Moreno y otros líderes del partido podrán tener acceso a curules en la Cámara Baja.

En la antesala del proceso electoral 2021 en el que se renovará la Cámara de Diputados y se disputarán 15 gubernaturas, la Sala Superior del tribunal determinó este miércoles 24 de marzo, como procedente tres proyectos de resolución (SUP-JDC-251/2021, SUP-JDC-284/2021, SUP-JDC-289/2021), mismos que obedecieron a una impugnación presentada por militantes del PRI a un proceso interno realizado el pasado 28 de febrero donde redefinieron la lista de sus candidaturas.

A través de un comunicado oficial, el TEPJF explicó que “la Sala Superior aprobó por mayoría de votos que la designación de dichas candidaturas está sujeta al principio de libertad de autoorganización y autodeterminación del partido”, en lo concerniente a la queja argumentada por la no consideración a personas indígenas.

Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, presidente y secretaria del PRI, respectivamente (Foto: Graciela López / Cuartoscuro)

En cuanto al caso de los presuntos agravios respecto a la elegibilidad de candidaturas, las determinaron como “inoperantes”, pues “la designación de estas listas no necesariamente implica procesos de selección abierta a toda la militancia”.

Finalmente. “en el tercer medio de impugnación, se aprobó por unanimidad que fue correcta la determinación de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria pues, aunque se señaló a varias personas de la lista que no son militantes o incumplen los requisitos, no aportaron ningún elemento de convicción que permitiera identificar que no cumplían con ello”.

De este modo, se legitima la candidatura de algunos familiares de militantes del PRI de alto rango, por ejemplo, Rubén Moreira, hermano de Humberto Moreira, y su esposa Carolina Viggiano, Secretaria General del partido, están incluidas en la lista de plurinominales, así como Alejandro Moreno, presidente del tricolor.

También está Eduardo Murat Hinojosa, hermano de Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca; Ricardo Aguilar, secretario de la organización del Comité Ejecutivo Nacional; Ildefonso Guajardo Villarreal, ex titular de la Secretaría de Economía; Pablo Gamboa Miner, hijo del ex senador Pablo Gamboa; e Ismael Hernández Deras, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

El PRI participó en la alianza con el PAN y el PRD para recuperar terreno político (Foto: Collage/ Cuartoscuro)

Un nombre que sobresale del común denominador de los viejos afiliados y simpatizantes del Revolucionario Institucional es el de Eufrosina Cruz Mendoza, quien hasta 2018 militó en el Partido Acción Nacional (PAN) se consideraba cercana a Felipe Calderón. Ella ahora está en el segundo lugar del listado de la tercera circunscripción plurinominal.

El sistema de representación proporcional o plurinominal es una categoría de sistemas electorales en el que el porcentaje de votos que reciben las candidaturas determina de manera proporcional el número de escaños que les son asignados en el órgano electo. Esto quiere decir que en el caso de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, existe una serie de legisladores por los que nadie ejerce su voto de manera directa, pero en virtud de la votación obtenida, se les proporciona un puesto como diputados federales.

De acuerdo con la biblioteca en línea de la Cámara de Diputados, “el 6 de diciembre de 1977, se publicó en el DO el decreto que modificó 17 aa. de la C. con alteraciones que en su conjunto se denominó ‘Reforma Política’. Esta reforma fue importante porque persiguió fortalecer el proceso de democratización del país, la participación política institucionalizada de fuerzas políticas que se habían mantenido al margen del sistema, y el fortalecimiento del poder legislativo. En una palabra, se intentó que el sistema político mexicano pudiera seguir operando y no fuera a ser desbordado por no poderle ya dar cauce a los problemas del país”.

