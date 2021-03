Indignante: profesor del IPN acusado de acoso dice que si comprueban denuncias “se casa con su víctima”

Video: Superior Economía / Facebook.

Es cierto que en la actualidad muchas mujeres se han dado valor para denunciar públicamente a hombres que en el pasado las han acosado o han abusado de ellas. Y el mundo académico no es la excepción, pues alumnas de escuelas de diversos niveles han alzado la voz y han dado a conocer públicamente casos de acoso de los que han sido víctimas.

Tal es el caso en una de las universidades más prestigiadas de México: el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Y es que un académico que tiene acusaciones de acoso desató polémica, luego de declarar en un debate virtual que si la presunta víctima comprueba las acusaciones que le imputa, se casaba con ella.

Fue durante un debate en línea, con los candidatos a ser director de la de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, que uno de los profesores aspirantes de nombre Roberto Can Koh, fue cuestionado por una joven miembro del Consejo Estudiantil sobre casos de acoso que se le han imputado al profesor.

“La primera es, ¿Qué acciones ha presentado siendo subdirector ante la situación de acoso? Y la segunda es, ¿Qué soluciones ha presentado desde su cargo como mismo subdirector en cuanto a casos de acoso que se le han manifestado”, preguntó la joven.

El IPN es una de las escuelas a nivel medio superior y superior más prestigiadas del país. (Foto: Cuartoscuro)

Ante esto, Can Koh, que ocupa el cargo de subdirector Educativos e Integración Social de la Escuela Superior de Economía evadió las preguntas, y dijo que nunca se ha querido la competencia democrática en la institución educativa, además de asegurar que un presunto testigo del supuesto acoso apareció 13 años después, buscando una beca de posgrado.

“Dice José Saramago que el miedo infunde terror, y eso es lo que las fuerzas oscuras hacen, jamás han querido la competencia democrática; 25 años saqueando la escuela y esos son los que inventan y sacan a una persona de 50 años diciendo que es testigo de un caso de hace 13 años y a esa persona ni se le conoce ni pudo explicar qué hacía en la escuela después de hace 13 años, diciendo que va a buscar una beca en posgrado. Es decir, no se la creen ni ellos mismos”, contestó el profesor.

Mencionó también que se han empeñado en dañarlo, pero no han podido, pues no existe una denuncia “concreta”, además aseguró que el director le dijo que no se preocupara, pues esos casos se repiten en cada escuela. Aseguró que si le comprobaban que había acosado a alguien se “casaba” con la víctima y renunciaba a la candidatura.

“Los reto a la prueba de la democracia, a la prueba de los votos, a la prueba de la creencia, a la prueba del prestigio, que es lo que tiene esta persona, es el más prestigiado que hay en la escuela, y es al que más se han empeñado en buscar dañar, ahora sí que desde la autoridad, y no hay podido, porque no hay una denuncia concreta. Cuando se le presentó al director general el video de los alumnos, que yo le llevé, y la carta que presentamos, dijo: no te preocupes, esto se replica en casa escuela, no va a proceder nada”, menciona el profesor.

Las declaraciones del profesor se dieron durante un debate de candidatos a la dirección de la Escuela Superior de Economía del IPN. Foto: Tomada de video

“Pruébenme una y renuncio a la candidatura, compañeros, y me caso con la compañera incluso si se sintió agraviada. No existe, tienen miedo a la democracia. Eso les duele y les pesa, y por ahí, vamos a ganar, no olviden que mi lema es no robar, nunca he robado, no he mentido, y nunca he traicionado, ni a mí mismo, compañeros, y eso es cuestión de honor, es cuestión de ética, es cuestión de filosofía, es cuestión de formación”, respondió Roberto Can Koh.

SEGUIR LEYENDO: