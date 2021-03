El famoso encantador de perros, César Millán, le ofreció ayuda al presidente Biden para que sus perros regresen a la Casa Blanca

El mexicano psicólogo de perros, César Millán, dice que quiere ayudar a Mayor, el perro más joven

El “encantador de perros” César Millán, conocido por su programa en National Geographic y Nat Geo, ofreció ayuda para controlar al perro menor del presidente Joe Biden que mordió a un guardia, por lo que fueron trasladados de la Casa Blanca a su otro hogar en Delaware.

Y es que para César, quien nació en Culiacán, Sinaloa, considera que a veces los cambios de casa pueden resultar estresantes para nuestras mascotas. “Estamos esperando y listos para ayudar. Lo que me dice ese incidente es que no estaban de acuerdo sobre cómo dar la bienvenida a Major a este nuevo estilo de vida”.

“Es un entorno nuevo y hay gente nueva a su alrededor; es un lugar en particular muy estresante. Para que un perro muerda, o sienta la necesidad de proteger su territorio, o siente la necesidad de proteger a su familia, tiene miedo o no confía, lo que lo motiva a morder”, añadió.

César Millan inmigró ilegalmente a los Estados Unidos con 100 dólares en su bolsillo Foto: (César Millán Instagram)

“La forma en que Champ y Major (los dos pastores alemanes del presidente) lo ven, simplemente aparecieron de un lugar a otro en un día. Para los seres humanos, la Casa Blanca es uno de los lugares más simbólicos y representativos del mundo, en donde se aloja el poder. Pero para los perros es solo una casa donde la gente no está sincronizada. Por lo que tienes que dejar que los perros se adapten progresivamente a su manera”, afirmó el entrenador de perros y personas.

El incidente que los sacó de la Casa Blanca

Los dos pastores alemanes del presidente Joe Biden, Champ y Major, fueron llevados a su casa en Wilmington, Delaware, a principios de marzo luego del comportamiento agresivo del perro más joven.

Los Biden adoptaron a Major, de tres años, en 2018. Se convirtió en el primer perro de un refugio de animales en vivir en la Casa Blanca.

Su otro perro, Champ, tiene 13 años y tiene un comportamiento más dócil debido a su avanzada edad.

Los perros se mudaron a la Casa Blanca a los cuatro días después de ganar la presidencia Joe Biden Foto: (Adam Schultz Official White House)

Medios estadounidenses señalaron que la adaptación de Major había sido un poco más complicada ya que por ser joven tiene más energía y todo el día saltaba, ladraba y en ocasiones se mostraba agresivo con el personal de seguridad de la Casa Blanca, en uno de estos incidentes escaló a una mordida.

Ambos perros se mudaron a la Casa Blanca cuatro días después de ganar la presidencia Joe Biden.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si los perros permanecerán en Delaware indefinidamente o si regresarán a Washington, DC.

Major

Major tiene tres años y debido a su joven edad tiene gran energía Foto: (Adam Schultz Official White House)

Major (nacido c. 2018) fue un perro de rescate de una camada que había estado expuesta a “algo tóxico” en su hogar, y cuyo dueño no podía pagar los gastos de atención veterinaria para ellos.

Major fue el perro involucrado en un incidente de mordedura contra uno de los guardias de seguridad Foto: (Adam Schultz Official White House)

Fue acogido por los Biden a principios de ese año desde el refugio de la Asociación Protectora de Animales de Delaware y ha estado con ellos desde finales de 2018.

El día que Joe Biden adoptó al perro del refugio, se quedó “contando historias y tomándose selfies con el personal” durante más de una hora.

El origen del nombre de Major no se conoce públicamente, pero dado su significado (mayor en inglés), Beau Biden, el hijo de Joe Biden con su primera esposa, Neilia Hunter, fue un mayor en la Guardia Nacional de Delaware.

Champ

Joe Biden le prometió a su esposa que compraría un perro después de las elecciones presidenciales de 2008 si Barack Obama lograba ganar la carrera. Jill Biden pegó diferentes imágenes de perros en los asientos del avión de campaña de Biden para que él las viera.

Compró el perro cuando era un cachorro a un criador de Pensilvania, y sus nietas lo llamaron Champ (nacido c. 2008).

El nombre de Champ fue dado por un poderoso mensaje que le dijo su padre a Biden: “¡Siempre que te derriben, campeón, levántate!”). Foto: (Adam Schultz Official White House)

El nombre de Champ le recordó a Biden el consejo que le dio su padre, quien decía “¡Any time you get knocked down, champ, get up!” (“¡Siempre que te derriben, campeón, levántate!”).

Joe Biden tiene afinidad por los pastores alemanes, ya que los entrenó en el pasado. Biden les regalaba a los niños pequeños peluches de Champ durante su vicepresidencia.

