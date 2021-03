“Vaya usted a saber qué mano mece la cuna”: Carmen Aristegui respondió a las acusaciones de recibir “chayote” de AMLO

La mesa de análisis se dio durante el programa de Carmen Aristegui de este lunes (Foto: Impresión de pantalla)

Carmen Aristegui, periodista mexicana, aseguró que existe una campaña perpetrada desde redes sociales que busca “causar daño reputacional” su medio homónimo de comunicación y a su figura como comunicadora por la publicidad oficial que ha contratado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Todo comenzó la madrugada del 21 de marzo, cuando el usuario Oscar (@ALEPHIO) dio a conocer que la empresa SAIO SERVICIOS, S.A. de C.V., propiedad de la comunicadora, recibió ocho contratos por adjudicación directa que aparecían en la Plataforma Nacional de Transparencia y compartió otro informe no oficial donde aseguran que la periodista obtuvo 20 contratos en los últimos dos años por $8,392,488.

La periodista aceptó que los contratos publicados en redes son reales. Sin embargo, puntualizó durante el programa de radio online, Aristegui Noticias, que los ingresos de publicidad oficial se obtuvieron por asignación directa “como el resto de los medios de comunicación. No hay aquí nada distinto de lo que ocurra con el resto de lo que ocurre con los medios de comunicación como en radio, televisión, periódicos, internet”

(Se trata de) una campaña deplorable para causar daño reputacional en los últimos tiempos con cada vez más elementos de vaya usted a saber que mano que es la que mese una cuna y en esa cuna hay muchas cosas que podemos interpretar o imaginar quien podría estar detrás.

Por otro lado, realizó una mesa de análisis con la defensora de derechos humanos Haydée Pérez Garrido, quien aclaró que “los contratos en materia de publicidad oficial se aprueban, en su mayoría, por adjudicación directa. La publicidad oficial no es chayote, no es ilegal”.

(Foto: Twitter/@Alephio)

Carmen Aristegui explicó a sus escuchas que, en efecto, tiene una empresa de comunicación que nació luego haber sufrido censura en MVS Radio por dar a conocer los escándalos de alcoholismo del ex presidente Felipe Calderón. Este espacio le funcionó más adelante como plataforma de comunicación cuando fue definitivamente despedida por dar a conocer “La Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto.

“Nos tardamos unos dos años porque no es una circunstancia fácil (...) Ese es el contexto de una empresa surgida para soportar los embates de la censura del sexenio de Peña Nieto. Esta empresa de comunicación, como cualquier otra empresa, tiene ingresos, si no no habría manera de operar. Estos ingresos son producto de publicidad programática de nuestro propio portal y producto de los ingresos de publicidad oficial en el modelo legal que hoy existe”, explicó Carmen Aristegui durante su programa.

Puntualizó que los contratos de publicidad oficial son una práctica legal en México y agregó que “No hay algo diferente a otros medios y otros contratos legales que existen en el país con recursos públicos”.

La comunicadora aseguró que la campaña tiene el objetivo de causar un daño reputacional en su contra (Foto: Cuartoscuro)

Además, criticó que dentro del hilo de Twitter se hiciera referencia a sus familiares que trabajan en el gobierno: “me parece fuera de lugar. Como si hubiera un trato preferencial hacia nuestro portal, cosa que los números demuestran que no es así, o como si hubiera un trato preferencial hacia mi familia”.

Para cerrar el programa de este 22 de marzo, la comunicadora mexicana señaló que Aristegui Noticias estaba “frente a una campaña que busca aniquilar a un medio de comunicación y a una periodista en particular”.

Cabe recalcar que los contratos registrados tanto en la plataforma oficial como en Quienesquies.wiki, refieren acuerdo por campañas instituciones de dependencias como Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Salud (SSa), el Banco de Bienestar, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Pronósticos de Asistencia Pública (PRONÓSTICOS), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

