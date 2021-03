Juanpa Zurita ya no esconde su relación; así de enamorado escaló el Pico de Orizaba

Juanpa Zurita subió al Pico de Orizaba (Foto: Twitter / @juanpazurita)

Juanpa Zurita desapareció por un rato de las redes sociales, con el firme objetivo de cumplir una de sus metas de año nuevo: “empujar su mente y su cuerpo más que nunca”.

Para ello, el famoso youtuber acudió a la naturaleza, y se montó al Pico de Orizaba, la montaña más alta de México, en una de las más alocadas aventuras que ha tenido durante la época de pandemia a causa del virus SARS-CoV-2.

Pero no subió en soledad, lo hizo junto a varias personas muy cercanas a él, entre ellas, Macarena Achaga, actriz y presentadora oriunda de argentina, pero de carrera prometedora en toda América Latina, incluido México. Este romance ya se rumoraba desde hace tiempo, pero hoy, por fin, habrían dejado de esconderse.

“Gracias @macabeso por ser la mejor compañera en esta aventura”, fue el único mensaje que publicó con dedicatoria a la actriz, pero se les pudo ver muy juntos en sus stories de Instagram.

En las fotografías se les puede ver muy abrazados una vez que llegaron a la cima, y después de cumplir retos y situaciones que los llevaron al extremo, mismas que, prometieron, pronto se podrán ver en YouTube.

“El Citlaltépetl, más conocido como Pico de Orizaba es la montaña más alta de México, con una altitud de 5636 m s. n. m. Esto fue lo primero que encontré cuando googlie al pico. Automáticamente entran sentimientos de emoción, nervios y de alguna extraña forma - propósito. Este año me prometí empujar mi mente y cuerpo más que nunca. Durante la cuarentena deje de tomar muchas cosas por hecho, entre ellas la libertad. Realmente nunca sabemos cuanto tiempo tenemos y tampoco bajo que condiciones. Subir la montaña más alta de Mexico llevaba un rato en mi cabeza y siempre encontraba una excusa para no hacerlo o posponerlo. Llegar a la cima de esta montaña es un recordatorio de vivir, de sacarle jugo al tiempo que tenemos aquí. De entender que si quieres se puede. Soy fiel creyente que las experiencias te llenan de aprendizajes y en este caso, que tienes que disfrutar cada paso que das más allá de la meta. Y que sin importar la cantidad de retos y limitaciones que la vida te arroje, si te enfocas a dar el mejor paso hoy en vez de preocuparte por la cima y quedarte quieto, todo se puede lograr. Gracias Pico por recibirnos. Gracias @macabeso por ser la mejor compañera en esta aventura. Me llevó esta experiencia para siempre. Pronto video en YouTube. Ahora a seguir con la lista (sic)”, publicó el influencer.

Macarena, por su parte, compartió algunos detalles más íntimos de su visita a la montaña. En primera instancia, explicó, pidieron permiso para subir a la montaña en un ritual, luego durmieron temprano en un campamento que montaron y empezaron a escalar a las 11:00 de la noche.

De acuerdo con la actriz, se hace a esta hora para llegar antes del amanecer y poder disfrutar de las increíble vistas que ofrece este lugar. En total, dijo, la escalada dura 14 horas y definitivamente cumplieron el reto.

“...Esto es sin duda, lo más difícil que he hecho en mi vida (...) Es también entender que tenemos el poder de ser quienes decidamos ser, que tu felicidad si se mide en carcajadas por minuto, que una montaña (un obstáculo, un miedo, una duda, un secreto, un dolor..) se puede subir si estás bien acompañada, bien guiada, si tienes en la mente la única opción posible todo el tiempo: Lograrlo (sic)”, fueron algunas de las palabras que compartió con sus fanáticos.

