Triángulo de confesiones en Ventaneando: Juanpa Zurita es “crush” de Raymix y éste lo es de Pedro Sola

El cantante Raymix se encuentra en pleno suspenso luego de que declarara que su figura de “hombre ideal” sería como la de Juanpa Zurita, el YouTuber que recientemente formó parte de proyectos como ¿Quién es la máscara?. Y es que el cantautor habría decidido revelar que el también actor se ha vuelto su “crush”.

Raymix aseguró que no ha recibido respuesta acerca de sus declaraciones de parte de Juanpa, mismas que hizo durante una visita al programa Ventaneando en la que habló sobre quiénes serían sus parejas ideales. Sin embargo afirmó que seguiría insistiendo a través de una amistad que tienen ambos: Mario Bautista.

Y es que parece que se dio un triángulo de confesiones pues Pedrito Sola admitió que su “crush” es Raymix, mientras que éste declaró que su “hombre ideal” es Juanpa Zurita.

“Es mi crush. Me parece un muchacho guapo y encantador. Podría ser su abuelo, me va a decir ‘toma el llavero abuelito” dijo Pedrito Sola. Mientras que Raymix dijo para el mismo programa lo siguiente:

No, todavía no me ha respondido, pero pues quizá si platicamos a través de un amigo en común como Mario Bautista (...) no sé pero pues también podría intentar componerle una canción a Juanpa Zurita y no sé...