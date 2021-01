Juanpa Zurita, Mario Bautista y amigos de Rix dan su postura sobre acusaciones de Nath Campos (Foto: Instagram @soyrix @mariobautista)

El grupo de Los Caballeros reúne a 18 hombres, todos ellos influencers de la plataforma YouTube, provenientes de distintos países de América Latina, donde destacan algunos nombres como Juanpa Zurita, Zaak, Mario Bautista y desde luego, Rix.

Fue a través de Twitter donde la mayoría se pronunció alrededor del caso y las declaraciones de Nath Campos, además de asegurar que Rix ya fue expulsado de su hermandad.

Juanpa Zurita, por su parte, redactó: “qué valiente eres Nath Campos. Gracias por compartir esto. Gracias por ser un ejemplo para quien sea que esté pasando por esta situación. Admiro tu fuerza Nath. Te quiero, te creo y cuentas conmigo. No estás sola”.

A sus declaraciones, se sumaron también Sebastián Villalobos, Mario Ruiz y Mario Bautista. Hasta el momento, quienes no han dado su posición al respecto son Pachin Sánchez y Saak.

“No estás sola, Nath Campos. A cualquier persona allá afuera que haya pasado por un abuso, no están solos, hablen, denuncien, no se queden callados. No importa si han pasado 2, 4, 6 u 8 años. Alguien más debe saber lo que pasó para que no le pase lo mismo y la justicia cojea, pero llega. Imagínate tomarte unos tragos, estar borracho y que alguien piense que esa es razón para abusar de ti. No mames. No hay justificación para el abuso”, escribió Sebastián Villalobos.

“No sabía absolutamente nada de lo que está sucediendo con Nath Campos, realmente me parece un tema muy delicado y obviamente por mis principios como persona, como hijo, como hermano y como amigo no sería capaz de admitir algo así! Así que estoy contigo Nath Campos”, continuó Mario Ruiz.

Juanpa Zurita, Mario Bautista y amigos de Rix dieron su postura sobre acusaciones de Nath Campos(IG: mariobautista)

“Qué bueno que levantaste la voz, Nath Campos, y le diste fuerza a todas las mujeres que han vivido este tipo de situaciones, te admiro mucho y lo sabes eres una mujer llena de virtudes y cualidades hermosas y por eso es que yo y todos te vemos y reconocemos, ahora más”, añadió el también cantante Mario Bautista.

Juca, por su parte, agradeció a Nath por confiar en él y aseguró estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.

“Gracias Nath por haber confiado en mí, y siento en el alma haberte defraudado. Gracias por levantar la voz en algo tan importante. Como te lo he dicho, sabes que te amo y que estoy contigo, siempre, aprendiendo y dispuesto a lo que sea”, redactó.

Scremau, por su parte, fue quien más texto añadió al asunto con un hilo en el que cuenta diversas historias, desde su pasado, su presente y lo que desea que todos aprendan de este caso, sin olvidar palabras de apoyo para Campos.

“Obviamente yo le creo a Nath, ella sabe que la quiero con todo mi corazón y la conozco desde que estábamos juntos en secundaria acá en Querétaro. Me rompió escucharla así. Ahora, tampoco voy a hacerme wey y decir que Ricardo no era mi amigo, cuando es más que obvio que sí”.

Dijo que desde ahora se asumirá como parte del problema, pues cree firmemente en el cambio, así que pondrá lo mejor de sí para ser parte de la solución también.

“Todos somos parte del cambio. Así como sé que yo he sido parte del problema, también sé que puedo ser parte de la solución. No vengo de aliado, o de feministo, o como quieran decirme. Simplemente entiendo de corazón como se están sintiendo much@s ahora...”

Y por último, aseguró que siempre hay que levantar la voz, pero advirtió que de ser mentira, es posible que se cause un daño irreversible a las personas.

“Levanten la voz como hizo Nath si de verdad fueron violentad@s, o abusad@s, o acosad@s. Ya que es importante. Y también tomen mucho en cuenta del daño irreversible que pueden causar si hacen una acusación que no es verdad en contra de alguien”.

Daniel Patiño, por su parte, redactó: “espero de corazón siempre lo mejor para ti Nath Campos sabes que te admiro te respeto y te quiero a ti y tus cercanos, RECHAZO cualquier abuso hacia una mujer, hacia una persona, y no le deseo a nadie nada de lo sucedido. Nada lo justifica. Eres una dura pequeña”.

Juanpa Zurita, Mario Bautista y amigos de Rix dieron su postura sobre acusaciones de Nath Campos (Foto: Instagram de Nath Campos)

Sebastián Arango escribió no saber nada del tema, pero expresó su apoyo a Nath Campos, además de confirmar que Rix ya no forma parte de Los Caballeros. “Nath Campos, lamento muchísimo esto y quiero que sepas que tienes mi apoyo”.

Christian Acosta receló tener “una póliza de cero tolerancia hacia este comportamiento” y aplaudió el hecho de que las personas denuncien estos abusos.

“Le aplaudo a cualquiera que hable sobre las injusticias que sientan que se les haya cometido”, dijo.

Mau González se sumó a las declaraciones y escribió a través de su Twitter oficial: “Gracias por tu valentía y usar tu voz Nath Campos. Que seas detonador para muchas niñas, adolescentes y mujeres para dejar de normalizar el ‘callar y seguir como si nada hubiera pasado’.

“Ojalá que la gente entienda también que mucho del poder que tienen algunas personas es porque ellos se los dan. Un “influencer” no se pone solito ahí, llámenlo “cancelación” o como lo quieran llamar, pero dejemos de darle poder a gente que no aporta nada bueno a la sociedad”, finalizó González.

Por último, Andrés Gálvez aseguró sentir un dolor en su corazón y dijo no poder ser indiferente a la situación que etiquetó como “inaceptable para mí, y ante mi crianza”.

“No apoyo el abuso, maltrato hacia las mujeres como ante cualquier persona. Te apoyo, Nath Campos”, escribió.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La youtuber Nath Campos acusó al influencer Rix de abusar sexualmente de ella

“Ni ella ni yo nos acordamos de qué exactamente pasó”: Rix respondió a las acusaciones de abuso sexual de Nath Campos