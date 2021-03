Exatlón México: Christian Anguiano abandonó la competencia tras chocar en duelo de eliminación con Pato Araujo

(Foto: Twitter/@ExatlonMx)

Exatlón México, uno de los programas más populares y emocionantes de la televisión mexicana, está cerca de su final, pues los mejores atletas chocan a duelo para poder sobrevivir.

Esta noche 21 de marzo, día de la llegada de la primavera, Christian Anguiano abandonó la competencia tras chocar en duelo de eliminación con Patricio Araujo, exjugador de las Chivas que se ha convertido en uno de los competidores más fuertes del torneo.

El duelo entre Araujo y Anguiano definiría a los 3 hombres finalistas de esta nueva edición. Javier Márquez y Heliud Pulido son los atletas que ya tienen su boleto asegurado a la recta decisiva.

Horas previas al encuentro, Zudikey Rodríguez, atleta mexiquense y pareja de “Pato” Araujo, tuvo que salir de la competencia por problemas extra cancha, ya que esta semana recibió la noticia de que sus familiares tenían problemas de salud, por lo que tenía que volar inmediatamente a la Ciudad de México y regresar con sus seres queridos.

El rostro de “Zudi” reflejaba tristeza y preocupación, ya que el destino le negaba sus sueños y le ponía una prueba difícil de afrontar. Entre lagrimas y sollozos, Rodríguez dejó las playas de Exatlón; sin embargo, su corazón se quedaba con el campeón del mundo Sub-17 en 2005. Tiempo después, Araujo mencionó que este duelo sería “por los dos”.

(Foto: Twitter/@ExatlonMx)

“Me voy triste porque me voy por otras cuestiones y no porque haya sido eliminada. Esta aventura ya iba a terminar y mi decisión ya está tomada. Estoy contenta por lo que hice aquí y creo que llegar hasta acá ha sido un gran reto, lo he disfrutado, lo he sufrido. Dios me ha puesto pruebas muy difíciles, pero tengo que salir adelante”, declaró Zudikey antes de marchar.

“Debo enfocarme, debo ser fuerte y ojalá dios me de las fuerzas para salir vencedor en este duelo de eliminación. Me siento triste porque yo me quería ir con ella, pero debemos seguir luchando y hacer las cosas bien”, dijo Araujo al ver marchar a su amada Zudikey Rodríguez.

DUELO ARAUJO Y ANGUIANO

Ya en la arena, todo trataba de borrarse, pero el dolor y la incertidumbre seguían permaneciendo; sin embargo, la competencia tenía que continuar y ambos atletas se veían las caras en uno de los circuitos más demandantes de la zona.

La competencia era diferente a las demás, pues ahora no había medallas ni bonos de salvación, solamente eran carreras y siete vidas por competidor.

La batalla fue intensa, pues estuvo llena de resistencia, fuerza y mucho perfección, ya que además de recorrer todo un circuito de tuberías, tenían que derribar una serie de tótems sin tirar la base que los sostenía.

(Foto: Twitter/@ExatlonMx)

En un inicio, Patricio Araujo perdió dos rondas seguidas, por lo que el marcador se encontraba 7 a 5 en favor del soldado mexicano, pero la fortaleza y entrega del futbolista hicieron que los espectadores fueran testigos de una remontada espectacular.

Christian Anguiano se midió ante uno de los mejores tiradores de la temporada y la carrera final quedó de ejemplo, pues el marcador final terminó 4 a 0 en favor de la leyenda del Guadalajara.

La nostalgia y la tristeza inundaron el set de batalla de Exatlón de 2020, pues los integrantes del equipo azul no escondieron sus lagrimas por la derrota del soldado mexicano.

