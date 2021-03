Natalia Téllez destapó su traumática experiencia con la marihuana: “El infierno en la tierra”

Natalia Téllez reveló que recurre al uso de gotas de CBD para conciliar el sueño (Foto: Instagram @natalia_tellez)

Ha sido una semana mediática para Natalia Téllez, pues luego de que en su programa Netas divinas hablara acerca de la inclusión y sororidad entre las mujeres, a propósito del Día Internacional de la Mujer, la conductora ha estado en medio del escándalo.

Y es que en la emisión de Unicable, Téllez, al momento de hablar de la importancia de incluir en las luchas feministas también a “las mujeres por elección”, como llamó a las mujeres transexuales, puso como un ejemplo negativo al conductor Horacio Villalobos señalándolo como una persona transfóbica.

Sus acusaciones frontales tienen que ver con las declaraciones de la actriz y vedette Alejandra Bogue, quien ha asegurado en distintas ocasiones las supuestas humillaciones y ridiculizaciones que ha recibido por parte del conductor de Venga la alegría. El tema escaló rápidamente y colocó a los involucrados en un intenso debate en las redes sociales donde se convirtieron en tendencia.

Natalia Téllez se lanzó en días pasados contra Horacio Villalobos para defender a su amiga Alejandra Bogue (Foto: Instagram)

Ahora, la también actriz volvió a dar de qué hablar al revelar que sufrió una crisis de ansiedad derivada por su consumo de gotas de CBD, un componente de la cannabis, marihuana, que Téllez usa para la relajación e inducir al sueño.

En su programa, Natalia relató que para curar su insomnio recurrió a dicho compuesto, con el cual no presentó ninguna alteración hasta que cierta vez se excedió en su dosis habitual, hecho que la hizo vivir “el infierno en la tierra”.

Así comenzó su relato la ex presentadora del programa Hoy: “Un amigo me dijo ‘tengo un amigo que hace gotas de CBD’, entonces me traía mi gotero, me echaba mis gotitas, me dormía y trabajaba y según yo todo bien. Se acabó el gotero y pedí otro. Al día siguiente tenía las fotos para la telenovela de Carmen Armendáriz, entonces yo llegué agotada, echa mierda, me tomé mi gotero, me metí a bañar y cuando salí de bañar dije ‘¿me tomé las gotas?’”, relató.

La conductora declaró que no podía dejar de dar vueltas alrededor de su mesa (Foto: Instagram @natalia_tellez)

Y es que fue el hecho de que no supo bien a bien si se había tomado su dosis lo que propició que triplicara su suministro, provocando con esto una complicación al alterar sus sentidos negativamente.

Me di otra pipeta y después, esto es real, dije ‘es que siento como ansiedad’, el corazón así, la mente, entonces, yo dije ‘¿por qué estás tan alterada, Natalia?’, pues no están sirviendo las gotas y pum, otra más. Me di tres antes de dormirme

Pero fue esa variación en su tratamiento lo que la puso en un estado tal que incluso experimentó una intensidad inusual en sus sentidos, motivo por el cual tuvo que llamar a su novio.

Téllez expresó que debido a su carga laboral, a veces presenta problemas de sueño que no le permiten conciliarlo (Foto: Instagram)

“Prendo la tele y yo dije ‘esa mujer se está saliendo de la pantalla’… yo veía a Güero (su mascota) y decía ‘amigo, qué expresivo’… Le hablé a mi novio y le dije ‘tomé un poco de CBD y me siento muy mal’, entonces él fue a mi casa y yo daba vueltas a la mesa y decía ‘es que no puedo, no puedo parar, me siento muy angustiada”, detalló.

Natalia narró que debido a la experiencia tan traumática, incluso comenzó a “hablar” con su ya fallecida madre para “prometerle” que no volvería a consumir la sustancia.

“Estuve toda la noche muy mal, el infierno en la tierra, y le decía a mi mamá ‘por favor, no vuelvo a tomar nada’. Al día siguiente llegué a las fotos de Carmen Armendáriz; y Rebecca Jones así de ‘Hola, Natalia’ y yo ‘no me hable nadie’ o sea, cómo llegas con el elenco, es gente que no te conoce, Rebecca toda linda ‘Nat, ¿cómo estás?’ y yo ‘no me hable nadie”, recordó la conductora.

