INAI pidió “precaución” a bancos en uso de geolocalización para acceder a servicios financieros en sus apps

El uso de geolocalización en apps para utilizar servicios financieros digitales es obligatorio a partir de este martes (Foto ilustrativa: Afolabi Sotunde/ Reuters)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) recomendó este domingo a las instituciones bancarias extremar precauciones para el uso de la geolocalización de sus clientes y usuarios que requieran de sus servicios vía remota, sobre todo a través de aplicaciones móviles.

El 17 de marzo pasado, la Asociación de Bancos de México (ABM) informó que, para hacer uso de los servicios prestados por los bancos, a través de los canales digitales, a partir del 23 de marzo, previo a la apertura de cuentas, celebración de contratos y la realización de operaciones y servicios de forma remota, se requerirá a los clientes y usuarios dar su consentimiento sobre la geolocalización del dispositivo por el cual pretendan realizar esas operaciones.

Lo anterior, en cumplimiento al marco normativo en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, que establece la obligación de los bancos de obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo, mediante el cual, sus clientes o usuarios, abran cuentas o celebren contratos, así como de aquellos en los que realicen operaciones o servicios.

El INAI pidió a los usuarios que denuncien ante el Instituto si detectan irregularidades en el uso de sus datos personales (Foto: Cortesía INAI)

“Se debe resaltar que el tratamiento de los datos de geolocalización de clientes y usuarios sólo será posible con su consentimiento, que deberá ser recabado por las instituciones bancarias, previo a la apertura de la cuenta, celebración del contrato o de cualquier operación que realice con la institución de forma no presencial”, remarcó el INAI en un comunicado.

“La geolocalización puede permitir la creación de un perfil y, en su caso, revelar información del usuario, lo cual podría representar una nueva finalidad y un cambio en el tratamiento de datos personales”, advirtieron. Por ello, el pedido de precauciones a las instituciones bancarias.

Por último, el INAI soliticó a los clientes y usuarios de los servicios de instituciones bancarias que detecten o tengan conocimiento del tratamiento indebido de sus datos personales a presentar una denuncia ante el Instituto.

Esto se puede realizar en varias formas. Primero, directamente en el sitio https://www.datospersonales.org.mx/Acceso.aspx. O, si no, a través de los correos electrónicos verificacion@inai.org.mx e investigayverifica@inai.org.mx.

Los bancos podrán obtener la geolocalización incluso si el GPS del móvil está desactivado o en modo apagado (Foto: EFE)

Algunas de las acciones que no se podrán realizar en caso de que las aplicaciones móviles y la banca por internet no funcionen si no se acepta esta condición, serían la apertura de cuenta, realizar contratos, hacer operaciones de manera remota, entre otras, lo cual obligaría a los usuarios a tener que completar esos trámites de forma presencial, ya que la app perdería todas sus cualidades.

En cuanto se dio este anuncio, usuarios de redes sociales se mostraron preocupados por la posible vulneración que tendría su privacidad en caso de activar la geolocalización y compartirla con su banco que el INAI ahora destacó como a situación a evitarse.

Asimismo, otros emitieron su postura en contra de toda la información que los bancos ya tienen de sus clientes, pues desde hace algún tiempo, al momento de utilizar por primera vez una app bancaria o abrir una cuenta, comenzaron a solicitar los datos biométricos del usuario, que incluyen huellas dactilares, rostro, identificación de voz, entre otros.

La geolocalización permite informar sobre la ubicación de una persona a otros usuarios y logra asociar ubicaciones del mundo real, por lo que puede, fácilmente, detectar con exactitud el lugar donde se encuentra, así como los movimientos que realiza la persona que utiliza este tipo de prácticas.

SEGUIR LEYENDO: