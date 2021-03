Detuvieron por corrupción a un agente del Ministerio Público en la CDMX

Ambos sujetos, uno encargado de una agencia del Ministerio Público y otro ejerciendo como abogado particular, posiblemente intercambiaban dinero en efectivo para negociar la libertad de una persona (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) capturaron a dos hombres en flagrancia este domingo por su presunta participación en el delito de cohecho: uno de ellos era servidor público. Fueron identificados como Miguel “N” y César “N”.

La detención se logró “derivado de la oportuna intervención de personal” de la dependencia. Adscritos a la Unidad de Asuntos Internos, elementos de la agentes de la Policía de Investigación (PDI) respondieron a una denuncia ciudadana.

Detectaron el momento en el que ambos sujetos, uno encargado de una agencia del Ministerio Público y otro ejerciendo como abogado particular, posiblemente intercambiaban dinero en efectivo para negociar la libertad de una persona que se encontraba arrestada.

Ambos individuos fueron presentados ante el representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, quien será la autoridad responsable de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

“La FGJCDMX reitera su compromiso en contra de la corrupción y la impunidad, por lo que será implacable para buscar sanciones contra aquellas o aquellos servidores o ex servidores públicos que hayan incurrido en cualquier conducta ilícita”, informó la Fiscalía en un comunicado.

La dependencia también remarcó que a las personas “se les presume inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que promoverá una iniciativa ante el Congreso para que “no se guarden” expedientes de investigación relacionados con servidores públicos.

“Voy a enviar pronto otra iniciativa de reforma para que no haya secreto, que no se guarde el expediente cuando se trata de servidores públicos que cometen actos de corrupción, porque de acuerdo al debido proceso se tiene que mantener en secreto, puede ser que para en el caso de particulares, para no violar sus derechos humanos se tenga en secreto, pero en el caso de funcionarios públicos, el que roba, viola derechos humanos”, indico el mandatario mexicano.

López Obrador señaló que, si ahora, el presidente no tiene fuero, por qué otros funcionarios públicos gozan de ello. Subrayó que la transparencia “es la regla de oro de la democracia” y no debe de haber intocables.

“La vida pública tiene que ser más publica, la transparencia es una regla de oro de la democracia y no debe de haber intocables, el presidente de ahora de México no tiene fuero... y si es así con el presidente, por qué no va a ser así con otros servidores públicos”, cuestionó el presidente.

A principios de este mes, López Obrador hizo un exhortó al Congreso para que hiciera público el expediente que la Fiscalía General de la República tiene en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, por lo que ha solicitado su desafuero ante la Cámara de Diputados.

“El que nada debe nada teme. Ojalá que los legisladores revuelvan dar a conocer el expediente completo y subirlo a al red como lo hicimos en el caso de Cienfuegos, para qué, para que se garantice el derecho a la información a la transparencia y no haya manipulación, que no haya linchamientos mediáticos , esto no solo es asunto de los medios y las filtraciones o de los abogados o de las autoridades judiciales, no , es asunto de todos, la vida pública debe de ser cada vez más pública”, indicó el mandatario mexicano.

