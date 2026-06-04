Sábila para la piel, el estómago y el cabello: qué parte sí funciona y cuál no deberías usar nunca

Sus beneficios y riesgos dependen de la parte de la planta que se emplee. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia clínica y toxicológica sobre el aloe vera, específicamente de la especie Aloe barbadensis Miller, ha determinado con claridad que sus beneficios y riesgos dependen estrictamente de la parte de la planta que se utilice.

La Organización Mundial de la Salud, la Mayo Clinic y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) coinciden en que el uso tópico y oral del gel purificado de aloe vera es seguro y eficaz para determinadas aplicaciones en la piel, el cabello y el sistema digestivo, siempre que se excluya cualquier traza de látex o aloína en su preparación.

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El gel de aloe vera: Beneficios probados para la piel y el aparato digestivo

De acuerdo con datos de National Institutes of Health (NIH) y Mayo Clinic, el gel transparente extraído del centro de la hoja es la parte científicamente validada como terapéutica.

Su composición —agua, mucopolisacáridos como el acemanano, vitaminas, enzimas y minerales— explica su eficacia en la regeneración cutánea, la hidratación y la modulación inmunológica.

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Este gel ha demostrado ser útil para tratar quemaduras superficiales, acelerar la cicatrización de heridas menores, aliviar la dermatitis atópica y seborreica, y reducir el enrojecimiento y la irritación asociados a brotes de acné.

En el sistema digestivo, la ingestión del gel purificado muestra potencial como coadyuvante en el tratamiento de úlceras gástricas y trastornos inflamatorios intestinales.

Algunos ensayos clínicos controlados y revisiones sistemáticas, como los publicados por el NIH y citados en Medical News Today, han encontrado que el gel purificado de aloe vera puede reducir ligeramente los niveles de glucosa y hemoglobina glicosilada (HbA1c) en personas con diabetes tipo 2.

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Sin embargo, la Mayo Clinic advierte que estos estudios son pequeños y de calidad variable, por lo que aún se requieren investigaciones más amplias y rigurosas antes de recomendar su uso como tratamiento estándar.

Este gel ha demostrado ser útil para tratar quemaduras superficiales, acelerar la cicatrización de heridas menores, aliviar la dermatitis atópica y seborreica, y reducir el enrojecimiento y la irritación asociados a brotes de acné. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piel y cabello: aplicaciones seguras y riesgos excluidos

El uso del gel purificado en dermatología ha sido avalado por instituciones como el National Institutes of Health (NIH) y la Mayo Clinic.

En quemaduras y heridas superficiales, este gel acelera la epitelización y reduce el tiempo de cicatrización, además de disminuir el riesgo de infecciones bacterianas secundarias.

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En el tratamiento del acné, el gel de aloe vera se emplea como complemento junto a retinoides tópicos, ya que contribuye a reducir la sequedad y el enrojecimiento, mejorando la tolerancia y la adherencia al tratamiento.

En el cuero cabelludo, el gel ayuda a controlar la dermatitis seborreica y la caspa, disminuyendo la descamación y el picor.

La evidencia científica también le atribuye un efecto hidratante y protector frente al daño ambiental, aunque no existen datos sólidos que respalden la regeneración de folículos pilosos en casos de alopecia avanzada.

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El látex de aloe: un riesgo prohibido según la evidencia de salud pública

La capa amarilla situada bajo la corteza de la hoja —el látex, también llamado acíbar— contiene derivados del hidroxiantraceno como la aloína.

Estos compuestos tienen un potente efecto laxante y fueron utilizados durante siglos para tratar el estreñimiento, pero sus efectos secundarios graves han llevado a su prohibición en medicamentos y suplementos en Estados Unidos y la Unión Europea.

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La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos y la International Agency for Research on Cancer (IARC) advierten que la exposición continuada a la aloína puede causar insuficiencia renal aguda, hepatitis tóxica, alteraciones hidroelectrolíticas y, según estudios en animales, aumentar el riesgo de cáncer de colon.

Por ello, el consumo de látex o extractos de hoja entera no purificados está estrictamente contraindicado.

La capa amarilla situada bajo la corteza de la hoja —el látex, también llamado acíbar— contiene derivados del hidroxiantraceno como la aloína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Extracción segura: protocolos y controles de calidad

Las instituciones de salud establecen que el único modo seguro de aprovechar los beneficios del aloe vera es separar cuidadosamente el gel de la parte externa y el látex.

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A nivel industrial, la purificación por carbón activado (decoloración) reduce la aloína a menos de 10 partes por millón, umbral considerado seguro por el International Aloe Science Council.

En casa, la recolección de hojas maduras, el drenaje prolongado en agua para eliminar el látex y el corte meticuloso de la epidermis protegen al usuario de intoxicaciones.

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Contraindicaciones: cuándo evitar el aloe vera

El gel de aloe vera no debe consumirse por vía oral en menores de 12 años, mujeres embarazadas ni durante la lactancia, advierte la Mayo Clinic.

Está también contraindicado en personas con insuficiencia renal, enfermedades digestivas graves o en tratamiento con fármacos que puedan interactuar (diuréticos, digoxina, anticoagulantes, insulina), debido al riesgo de efectos adversos graves o potencial sinergia tóxica.

Infografía que detalla los beneficios del gel de aloe vera para la piel y el sistema digestivo, y los graves riesgos asociados al consumo del látex amarillo de la planta, con recomendaciones de uso seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación clínica y los dictámenes regulatorios internacionales coinciden en una recomendación inequívoca: el gel transparente de aloe vera es seguro y eficaz para el cuidado de la piel, el cabello y, con precaución, el aparato digestivo, siempre que se evite cualquier contaminación con el látex o la aloína.

Los extractos de hoja entera no purificados y el látex representan un riesgo severo y están prohibidos en la mayoría de los mercados de salud pública.

La selección y el procesamiento correcto de la planta es la clave para aprovechar sus beneficios y evitar consecuencias graves para la salud.