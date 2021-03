Cofepris alertó que “Napabeltan”, fármaco presuntamente distribuido por el INSABI, representa un riesgo a la salud

El fármaco no tiene información en español (Foto: Twitter/@LuluRodl)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre un fármaco identificado como Napabeltan y con etiquetado en idioma coreano que “constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia”.

El medicamento que este día la Comisión expuso como un riesgo sanitario, fue presuntamente entregado al personal de salud de algunos hospitales a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para tratar a pacientes con COVID-19.

El pasado 18 de marzo una enfermera denunció en redes sociales que la dependencia federal había entregado dichos medicamentos con etiquetado dudoso para tratar a pacientes infectados con el virus SARS-CoV-2.

Ante ello, los médicos y enfermeras comenzaron a buscar información del fármaco, ya que además de tener etiquetado en coreano no contaba con ningún instructivo en otro idioma dentro de la caja.

“Estos son los medicamentos que estamos recibiendo por parte de @INSABI_mx Está en Coreano. Quiero que leas bien lo anterior. Su escritura está en Coreano y no, no hay dentro de la caja ningún ‘papelito’ con otros idiomas”, denunció.

Por medio de un hilo de Twitter, Lulú Rodríguez, quien señala en su perfil ser enfermera, dijo que solamente se entendía el gramaje, lote y fecha de caducidad del producto que estaba siendo entregado.

Apuntó que en la norma indica que los fármacos deben recibirse con etiquetado en español, para que el personal médico tenga la claridad y seguridad de lo que está medicando a los pacientes.

En su interés por saber más, la trabajadora relató que escaneó un código QR que se encontraba en la caja del producto. Tras ello se encontró que se trataba de Napabeltan, clasificado para el sistema circulatorio, con eficacia como anticoagulante.

La denunciante dijo que a pesar de poder conocer las propiedades del medicamento a través del código QR, su etiquetado incorrecto fue un signo de alerta, pues además de poner en riesgo la cédula profesional de médicos y enfermeras, podría poner en riesgo la salud de los pacientes.

Ante ello, la Comisión aseguró, el pasado 19 de marzo, que la denuncia de Lulú Rodríguez contenía información falsa.

“La información difundida en redes sociales sobre la supuesta distribución del INSABI del medicamento ‘Napabeltan’ es falsa, debido a que Cofepris no ha otorgado la autorización sanitaria para importar, comercializar o abastecer al sector salud para su uso médico”, detalló.

Sin embargo, un día después, este 20 de marzo, la Cofepris reviró y compartió la alerta sanitaria, confirmando que el Napabeltan, que fue recientemente difundido en redes sociales no cuenta con autorización sanitaria.

En un comunicado de prensa, la dependencia detalló que:

“La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recibió información vía redes sociales sobre el supuesto uso del medicamento de nombre comercial ‘Napabeltan’, que contiene como sustancia activa nafamostat. Este medicamento no está autorizado para su importación y comercialización en México”.

En ese sentido, dijo que cualquier producto identificado como Napabeltan y con etiquetado en idioma diferente al español, que sea ofertado o comercializado como tratamiento para la COVID-19, es un riesgo para la salud por su dudosa procedencia.

Cofepris apuntó que en caso de que esta sea ofrecida o proporcionada no deberá ser adquirida o aplicada, ya que no está autorizada.

“En caso de que el medicamento fuera autorizado por la Comisión de Autorización Sanitaria de la Cofepris, se informará al público de manera ágil y transparente”.

Aunque la Comisión confirmó que no está autorizado el fármaco y que no debe ser utilizado, no ha dicho nada sobre su presunta distribución a través del Insabi, así como la manera en que ingresó al país.

