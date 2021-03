La respuesta de la titular de seguridad a la acusación de que el 35% del país esté dominado por el narco

(Ilustración: Jovani Silva)

“De ninguna manera”, respondió la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, sobre el presunto control del crimen organizado en 35% del territorio nacional, como estimó el jefe del Comando Norte de Estados Unidos.

“Eso no era real, la presencia de grupos del crimen organizado sólo es en algunas entidades del país, no en todo el territorio y se combaten diariamente con todo el aparato del estado de este gobierno”, respondió de forma tajante la titular del organismo nacional de seguridad y de combate al narcotráfico.

“Hay toda una estrategia nacional de seguridad en donde todos los días se atiende la violencia que se registra en varias zonas no sólo de un grupo delictivo sino de varios, en coordinación y sobre todo con mucha inteligencia para no hacer operativos en lugares donde no hay ese tipo de delincuencia y tener mayor asertividad y dar con esos objetivos con mayor precisión”, explicó Rodríguez.

Con más de 200 disparos un grupo del crimen organizado asesinó a 13 policías en Coatepec Harinas, en el Estado de México Marzo 19, 2021 Foto: (REUTERS/Edgard Garrido)

El crecimiento constante del crimen organizado en México es uno de los problemas que más preocupa a las autoridades de Estados Unidos, por lo que en días previos el general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte del país, aseguró que entre el 30 y 35% del territorio mexicano es controlado por grupos delictivos.

De acuerdo con el funcionario, esta es la razón por las que muchas personas deciden emigrar del país. “Diré que es un síntoma de un problema más amplio… no voy a involucrarme en política ni en llamar crisis o no a la situación, lo cierto es que necesitamos un frontera segura y saber quiénes vienen”, declaró en una conferencia de prensa celebrada en el Pentágono.

Junto con Craig Faller, jefe del Comando Sur, abordaron el tema de la constante migración a Estados Unidos desde países latinoamericanos. Para ellos, destacó el general, las principales causas del peregrinaje es el COVID-19, los desastres naturales y la inestabilidad generada por el crimen organizado en los países de origen.

Creció a 16 el número de migrantes guatemaltecos identificados en calcinamiento de Tamaulipas (Foto: Twitter/@FuriaNegra7) (Foto: Twitter/@FuriaNegra7)

“Cuando digo síntoma, narcotráfico, migración, tráfico humano; todos son síntomas de las organizaciones criminales transnacionales que operan con regularidad en áreas sin gobierno, del 30 a 35% de México, y es lo que está creando algunas de las cosas que enfrentamos en la frontera”, advirtió.

Aseguró que todos los indicadores señalan a Estados Unidos como el destino principal de aquellas personas que deciden abandonar su país. Por ello, el problema se considera “imperativo de seguridad nacional” y debe ser abordado desde esa perspectiva de manera estratégica y humana, señaló el jefe militar.

Desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando se declaró la fallida “Guerra Contra el Narco”, ningún militar de alto rango en Estados Unidos había recalcado la magnitud del problema de narcotráfico que enfrenta México.

Diversos grupos de narcotraficantes se encuentran fuertemente armados por lo que hacen frente a la guardia nacional y policías estatales de forma frecuente (Foto: Captura de pantalla blog del narco)

Para VanHerk, además, la situación con los migrantes podría propiciar que naciones enemigas de Estados Unidos se aprovechen del escenario. “Ocurre en áreas sin gobierno o con inestabilidades por fallas potenciales que China, Rusia y otras naciones aprovechan para explotar”, recalcó.

Por otro lado, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) identificó recientemente a los nueve cárteles mexicanos con más influencia en Estados Unidos.

Para la DEA, los cárteles mexicanos son “cada vez más responsables” de producir y suministrar drogas al mercado estadounidense, especialmente fentanilo.

Los estados que lideran las desapariciones forzadas en el país. Todos ellos con gran presencia del narco (Mapa: Infobae México)

Según su informe de Evaluación Nacional de la Amenaza de Drogas 2020, los responsables son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Organización Beltrán Leyva, el Cártel del Noreste y Los Zetas, así como Guerreros Unidos, el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez y La Línea, La Familia Michoacana, y Los Rojos.

Estos grupos criminales han sido acusados de exportar fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína, y marihuana en Estados Unidos anualmente. No obstante, la DEA ha matizado que “China sigue siendo una fuente clave de suministro de los precursores químicos que los cárteles mexicanos utilizan para producir las grandes cantidades de fentanilo que contrabandean”.

