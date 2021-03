“Por apoyar al Cholo”: macabro hallazgo de un cadáver relacionado con la venganza del CJNG

Imagen ilustrativa. En el Salto, Jalisco, se encontraron fosas clandestinas en julio del año pasado. Hoy, en ese mismo lugar fue encontrado un cadáver de un hombre (Foto: EFE/Francisco Guasco)

La “limpia” de miembros del Cártel Nueva Plaza continúa en el estado de Jalisco. A pocas horas de reportarse el homicidio de Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias el Cholo, presunto líder de este grupo delictivo, en la región de El Salto fue encontrado el cadáver de un hombre, supuestamente vinculado con el cabecilla criminal y su cártel cártel.

El cuerpo sin vida fue localizado esta mañana entre las Colonias La Huizachera, Santa Rosa del Valle y La Piedrera. No obstante, los vecinos del lugar advierten que el asesinato ocurrió desde la noche del jueves, cuando escucharon al menos seis disparos.

La víctima se encontraba tirado boca abajo en un sitio de pastizales. Tenía una herida visible en la cabeza y una cartulina que advertía, se trataba de un crimen “por apoyar al Cholo”. Hasta el momento, el hombre permanece sin identificar.

Carlos Enrique Sánchez Martínez, el Cholo, fue encontrado sin vida en el Jardín Hidalgo, en Tlaquepaque (Jalisco).

El Cholo fue ejecutado por presuntos miembros del CJNG (Foto: Twitter @GHOSTDEVIIL)

Antes, se había difundido un video en el que aparecía encañonado por hombres armados.

“Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias el Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfuch para que me brindara apoyo, ya que ambos somos contras del CJNG. Me brindó el apoyo, nada más me dijo que ocupaba algo relevante para poder dejarse caer aquí en la ciudad con toda su gente o el apoyo que iba a mandar”, dice en la grabación.

“Empecé yo con las fosas, todas las de Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan, yo las hice, y yo mismo hablaba a las autoridades para que se aventaran, para que fuera algo relevante. Se apoya aquí en la ciudad con el “03″, Mario Alberto y el “02″ Zambrano. Igual yo mandé a aventar la granada al costado mexicano”.

Continúa: “Mandé a Marino para que matara a las 12 personas, que fue hace poco en Tonalá en la colonia La Jauja”.

El mes de febrero, un grupo de hombres armados asesinó a 11 personas, entre ellas un menor de edad, en un ataque en el municipio de Tonalá, Jalisco. Las víctimas, principalmente albañiles y herreros, tomaban una cerveza afuera de una casa particular de la colonia La Jauja, cuando los sicarios aparecieron a abrir fuego. Los agresores viajaban en una camioneta y un auto compacto.

Se trató del quinto multihomicidio registrado en 2021 en Jalisco, bastión del poderoso CJNG, que se ha convertido en uno de los más sangrientos de México.

En marzo de 2018, al final de la administración de Aristóteles Sandoval, asesinado el 18 de diciembre de 2020, el Poder Ejecutivo reveló que en Jalisco había una disputa entre los cárteles Nueva Plaza y Jalisco Nueva Generación, y atribuyeron la violencia en la entidad tapatía a la guerra entre dichas agrupaciones, que comenzó en 2017.

El Cholo, también conocido como Miguel Ángel Sánchez Solorzano, es identificado como líder principal del Cártel Nueva Plaza. Se presume, formaba parte de las filas de la organización criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.

En septiembre pasado, le declaró la guerra abiertamente al CJNG. Su amenaza consistió en el multihomicidio de cuatro personas y un mensaje en el que apuntaba a una “limpia” por la plaza de León, Guanajuato.

