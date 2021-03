“Parece buena”: México podría comprar vacunas de Novavax contra COVID-19 en segunda ronda de Covax

(Foto: Reuters)

Este miércoles, durante el reporte técnico desde Palacio Nacional para informar sobre el avance de la pandemia de COVID-19 en el país, la Secretaría de Salud federal dio a conocer que posiblemente las siguientes vacunas contra el virus SARS-CoV-2 que México adquiera mediante el mecanismo COVAX sean de la farmacéutica estadounidense Novavax.

“Es una vacuna (Novavax) que ha mostrado también una alta eficacia y alta seguridad, está entre las vacunas que hemos explorado de manera directa en conversaciones bilaterales con el laboratorio productor”, explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Señaló que hoy recibieron información preliminar de que ya está lista la ronda de selección de la segunda dotación de Covax, pero aún falta tener el encuentro detallado sobre las condiciones de entrega.

“Es muy probable que también nos sumemos para adquirir la vacuna de Novavax, parece una buena vacuna”, reiteró el funcionario.

(Foto: EFE)

Por otro lado, en cuanto a la compra de más dosis de la vacuna de AstraZeneca, comentó que se encuentra en proceso la adquisición de 1.8 millones de dosis a través de una trato con la farmacéutica británica, y no a través de Covax, por un tema de logística; no obstante aún no hay fecha para el acuerdo.

Dicho lote corresponde a las 51.3 millones de dosis por la nación mexicana se inscribió en el mecanismo Covax.

“Ya estamos en el proceso de formalizar esta contratación, vamos a adquirir 1.8 millones de AstraZeneca, es posible que esta sea nuestra primera dotación grande de esta vacuna”, señaló.

Y es que cabe recordar que Covax es un mecanismo cuyo objetivo es acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra la COVID-19 y garantizar un acceso justo y equitativo a ellas para todos los países del mundo.

(Foto: Reuters/Dado Ruvic)

A través de él, los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pueden adquirir y hacer contratos para vacunas y que se basa en un tabulador muy transparente sobre el costo de las vacunas para cada país.

Esta mañana, se reveló que Estados Unidos planea enviar 2.5 millones de dosis disponibles de vacuna de AstraZeneca a México bajo programa de préstamo, una vez que sea sellado el acuerdo, según funcionarios del presidente estadounidense, Joe Biden.

El canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo este jueves que es cierto que México y Estados Unidos tienen un acuerdo sobre vacunas contra el COVID-19, luego que, citando a un funcionario estadounidense, Reuters publicara que la nación latinoamericana recibirá 2.5 millones de dosis del fármaco de AstraZeneca y Canadá 1.5 millones.

Estados Unidos planea enviar aproximadamente 4 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca que no está utilizando a México y Canadá en acuerdos de préstamo con los dos países, dijo el jueves a Reuters un funcionario de Washington.

(Foto: EFE/ José Méndez)

Por ello, México recibirá 2.5 millones de dosis de la vacuna y Canadá recibirá 1.5 millones de dosis, aseguró el funcionario.

Cabe mencionar que AstraZeneca es la marca de vacuna contra COVID-19 cuya aplicación está siendo cancelada en diferentes países europeos, pues se han registrado diversos casos en los que, las y los pacientes que fueron vacunados con las dosis la empresa inglesa presentaron trombosis, pese a que la OMS recomendó que se continúe su uso.

Hay que recordar que en febrero, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, de la Ciudad de México, fueron las primeras en aplicar a sus adultos mayores la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca. Como todas las otras marcas de antígenos que México adquirió, para que el esquema de vacunación de esta farmacéutica esté completo, se requiere aplicar dos dosis del biológico, por lo que aún permanecen a la espera del biológico.

