Monreal defendió reforma a industria eléctrica de AMLO: cuáles son sus razones y por qué confía en la SCJN

Ricardo Monreal defendió la reforma a la industria eléctrica de AMLO que se aprobó en el Congreso sin cambios sustanciales (Foto: Cortesía Senado)

Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, el partido con mayoría en el Congreso, defendió este miércoles la constitucionalidad de la reforma a la industria eléctrica propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y aventuró que será la Suprema Corte quien acabe decidiendo su validez tras las elecciones.

Cuestionado en rueda de prensa antes de la sesión del Senado, Monreal aseguró que no creía que fuera inconstitucional la reforma en cuestión, avalada por ambas Cámaras del Congreso hace algunas semanas con cambios menores al documento enviado por el mandatario mexicano.

Al contrario, lo que se hizo en el 2013 fue inconstitucional, yo sostengo eso

Monreal aseguró que la reforma energética impulsada por el presidente Peña Nieto en 2013 sí era inconstitucional (Foto: Jorge Núñez/ EFE)

Monreal se refirió a la reforma que encabezó el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que permitió la apertura del sector energético, sobre todo el petrolero y el de la electricidad, al mercado, luego de décadas de rectoría del Estado, la cual fue ampliamente rechazada por la oposición en aquel momento que hoy gobierna al país.

“La reforma energética del 2013 sí fue inconstitucional, y en ese momento se contradijo el texto de la Constitución. Ahora, en la Reforma Eléctrica que hemos aprobado es totalmente constitucional y estoy seguro de que los jueces habrán de establecer con toda seriedad que se observe el principio constitucional y se resolverá en consecuencia”, señaló.

Y es que en los últimos días, dos jueces federales han otorgado poco menos de una treintena de suspensiones provisionales contra la reforma a la industria eléctrica de López Obrador, todas ellas con efectos generales, por lo que su implementación se encuentra pausada y es muy probable que así siga hasta que los juicios de amparo se completen, a pesar de las impugnaciones de la Secretaría de Energía.

Por ahora, la entrada en vigor de la reforma a la industria eléctrica se encuentra pausada por los juzgados federales (Foto: Luis Galicia/ EFE)

Esto provocó la furia de López Obrador, que amagó contra el Poder Judicial y contra los jueces en cuestión, señalándolos en una carta enviada a Arturo Zaldívar, cabeza del Poder Judicial, para que sean investigados por sus actuaciones, en un movimiento que causó indignación entre la oposición por una posible invasión de poderes.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) canalizó la solicitud presidencial y recordó que será el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), también a cargo de Zaldívar, quien se encargue de determinar si procede abrir una investigación. Además, Zaldívar le recordó que los jueces actúan “con autonomía e independencia”.

Por su parte, Monreal remarcó este miércoles que el proceso jurídico es “normal”. “No hay que alertarnos, alarmarnos o asustarnos con el agotamiento de los recursos jurisdiccionales que previene la ley. Es normal, ayer había 36 amparos, puede haber 100″, dijo.

“Pero no tenemos ningún problema porque el Congreso hizo lo correcto, el Congreso de la Unión legisló conforme a la Constitución y revirtió un error constitucional, ese sí una ley inconstitucional que en el 2013, con sobornos, fue aprobada”, añadió.

Amaga AMLO con reformar la Constitución si jueces conceden más suspensiones a su reforma eléctrica (Video: Gobierno de México)

El senador de Morena argumentó que este tipo de resistencias “son una tendencia normal frente a un cambio de régimen. “Yo no lo veo anormal, lo veo como parte de una lucha de intereses en donde se prevalece el interés general, frente al interés particular”, agregó.

Sobre el pedido de López Obrador para que se investigue al juez, Monreal dijo que “si el Senado o un particular o el Presidente de la República solicitan que se revise la actuación de un juez, tiene su derecho; y la Judicatura resuelve si se actúa o no”.

“Hay órganos internos del Poder Judicial para revisar la conducta de los jueces. Tampoco debe de extrañarnos que no se ejercía antes. (…) Si alguno de los que se vean afectados por una resolución de un juez solicita que sea revisada la conducta del juez, plenamente es su derecho y ahí no se excede en ninguna parte el Presidente ni nadie”, ahondó el senador morenista, que indicó que no deben haber “intocables” en el país.

Por último, Monreal aseguró que el asunto “va a terminar en la Corte”, en referencia a la SCJN. “No va a ser en un juzgado ni va a ser en un colegiado. Al final, quien resolverá la inconstitucionalidad o la constitucionalidad del acto será la Suprema Corte de Justicia y no creo que sea antes de la elección”, sentenció, en referencia a los comicios intermedios del próximo 6 de junio.

