Amaga AMLO con reformar la Constitución si jueces conceden más suspensiones a su reforma eléctrica

Imagen de archivo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, gesticula durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, en Ciudad de México, México. 23 de febrero de 2021. REUTERS / Henry Romero/File Photo

El presidente de México advirtió el miércoles que enviará una iniciativa de reforma constitucional al Congreso si la justicia frena una remozada ley de la industria eléctrica que favorece a la estatal generadora CFE y cuyos efectos han sido suspendidos provisionalmente por decisiones judiciales.

La aplicación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE), avalada por el Senado a inicios de marzo y promulgada unos días después, ha sido detenida por recursos legales otorgados por jueces bajo el argumento de que daña la competencia, lo que ha hecho molestar al mandatario.

“Yo estoy seguro que no es inconstitucional, pero si lo determinan jueces, magistrados y ministros que es inconstitucional, enviaría un iniciativa de reforma a la Constitución porque no puedo ser cómplice del robo”, afirmó López Obrador en su rueda de prensa diaria.

La nueva LIE, que han generado un enorme rechazo entre inversores y que, según opositores, atenta no solo contra la competencia sino que violan tratados internacionales, permite a la CFE despachar primero al sistema la electricidad que genera.

También la exime a CFE de comprar energía a través de subastas (Foto: Reuters)

También la exime a CFE de comprar energía a través de subastas, le permite revisar viejos contratos con Productores Independientes de Energía (PIE), así como que el regulador del sector energético, la CRE, revoque permisos de autoabasto, entre otras cosas.

Los cambios a la LIE forman parte de la estrategia de López Obrador para “rescatar” a la CFE y a la petrolera estatal Pemex de los que considera los efectos nocivos de la profunda reforma energética del 2013/14, que asegura solo las ha debilitado para favorecer a las empresas privadas y extranjeras.

López Obrador reiteró que se busca conversar con compañías de energía, entre ellas la española Iberdrola, el primer productor privado de electricidad, tras afirmar a inicios de marzo que una decena de empresas deberán renegociar sus contratos en el país tras la aprobación de la reforma eléctrica.

“Sí, se está buscando eso. Sí, se está viendo la negociación”, indicó, sin dar detalles.

“No debe haber intocables”: AMLO enviará iniciativa para evitar expedientes secretos de funcionarios corruptos

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que promoverá una iniciativa ante el Congreso para que “no se guarden” expedientes de investigación relacionados con servidores públicos.

“Voy a enviar pronto otra iniciativa de reforma para que no haya secreto, que no se guarde el expediente cuando se trata de servidores públicos que cometen actos de corrupción, porque de acuerdo al debido proceso se tiene que mantener en secreto, puede ser que para en el caso de particulares, para no violar sus derechos humanos se tenga en secreto, pero en el caso de funcionarios públicos, el que roba, viola derechos humanos”, indico el mandatario mexicano.

López Obrador señaló que, si ahora, el presidente no tiene fuero, por qué otros funcionarios públicos gozan de ello. Subrayó que la transparencia “es la regla de oro de la democracia” y no debe de haber intocables.

