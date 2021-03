Horacio Villalobos atizó el pleito contra Alejandra Bogue y se lanzó contra Natalia Téllez, Consuelo Duval y Paola Rojas

Horacio villalobos (Foto: Instagram@horacitu_oficial)

“Vamos a viajar al averno, del cual, muy a mi pesar soy el protagonista”, así comenzó Horacio Villalobos su defensa en el pódcast que dirige Fárandula 21 y donde habló largo y tendido de lo que hay detrás del conflicto con Alejadra Bogue, así cómo lo que sintió por los comentarios de Natalia Téllez al tacharlo de “transfóbico”, y los comportamientos que adoptaron Consuelo Duval y Paola Rojas.

Villalobos se rodeó del equipo que lo ha acompañado desde que conformaron el espacio Desde Gayola, cuando conoció a Alejandra Bogue, y se posicionó sobre la polémica que esta semana protagonizó por las declaraciones que hicieron de él las conductoras de Netas Divinas.

El pleito comenzó la semana pasada, cuando en el marco del Día Internacional de la Mujer, Natalia Téllez alzó la voz para calificar a Horacio Villalobos como “transfóbico” por sus comentarios hacia Alejandra Bogue, una vedette de la comunidad LGBTTTI.

“En estas fechas donde se conmemora lo femenino y a la mujer, es importante que abracemos a las trans, a esas mujeres por decisión... Tengo una muy querida amiga, Alejandra Bogue, y hay una persona que es Horacio Villalobos y él ha utilizado la figura de Alejandra para hablar de fealdad, de vejez, que no entiendo por qué si son prácticamente de la misma edad, para ridiculizarla”, declaró en la emisión de la semana pasada.

@laboguebo5 / IG. @horacitu_oficial / IG. @natalia_tellez /IG.

La declaración cayó como balde agua fría en la farándula mexicana y es que muchos salieron en defensa del conductor de Venga la Alegría, quien se ha caracterizado por ser un digno representante de este sector social e incluso luchar por los derechos de la comunidad.

Aunque al inicio de la polémica Horacio Villalobos se pronunció sobre el caso y aprovechó el pódcast que lidera para comentar que su relación era muy cercana con Alejandra Bogue, quien de un día para otro decidió abadonar a su equipo y emitir comentarios que inconformaron a más de uno.

Señaló que los pronunciamientos que recibió de Consuelo Duval y Natalia Téllez también le resultaron ofensivos y homofóbicos.

Recordó que Duval también tiene un pasado con conductas homofóbicas, principalmente en el trabajo que hizo por años en La Hora Pico, programa de comedia transmitido por varios años en la barra estelar cómica de Televisa.

“Consuelo Duval se expresaba espantoso de mí y yo pensaba esto es homofobia... si ustedes revisan los sketches de La Hora Pico de Consuelo Duval para que vean”, sentenció.

Consuelo Duval también se ve envuelta en polémica por conflicto entre Horacio Villalobos y Natalia Téllez

El conductor de Venga la Alegría refirió que se sintió herido porque Paola Rojas no lo defendió en Netas Divinas. “Me dolió muchísimo. Fui la primera persona que le dio una oportunidad en la televisión... me dolió muchísimo ver que se quedó callada. Le mandé un mensaje y le dije ‘tú me conoces desde que empezó ‘Desde Gayola’, ahí estuviste, sabes quién soy yo”, resaltó el presentador.

Horacio Villalobos agradeció el apoyo que recibió después de los ataques iniciados por los comentarios de Téllez y reconoció que con Alejandra Bogue siempre tuvo una relación fuerte y con mucho humor: “Ella le entraba al desmadr*, parejo”, dijo

MÁS ALLÁ DE LA POLÉMICA

En medio del escándalo, Natalia Téllez usó su cuenta de Twitter para lanzar un largo mensaje sobre la importancia de visibilizar temas que incumben a toda la sociedad y ofreció una disculpa hacia quienes se sintieron incómodos con sus comentarios en Netas Divinas.

“Se nos exige un discurso respetuoso e incluyente, lo celebro, lo intento, lo creo y así como jamás hablaría de linchamientos y cancelaciones tampoco me cansaré de apuntar a un mejor discurso para mí y para los otros; defenderé a quien pueda y si fallo valdrá la pena intentarlo”, explicó en su pronunciamiento.

Alejandra Bogue, Horacio Villalobos y Natalia Téllez (Foto: Steve Allen/IG@horacitu_oficial/IG@natalia_tellez)

“Son tiempos de aprender y observarnos, lo estoy haciendo y no considero un ataque pedir que otros se observen. Si en el proceso ofendí o lastimé a alguien pido una disculpa porque no era la intención”, añadió.

“Espero que esta situación abra el diálogo para que todos los que trabajamos en los medios pensemos que nuestras palabras son oídas por muchos y por lo tanto somos responsables, no es una guerra de bandos, no es personal, no queremos a nadie fuera sino a todos dentro con respeto”, concluyó la actriz desde su cuenta de Twitter.

