“No es una guerra de bandos”: Natalia Téllez respondió a la polémica con Horacio Villalobos y Alejandra Bogue

La actriz pidió una disculpa a las personas que se sintieron aludidas con sus comentarios (Foto: Instagram)

En medio de la polémica que encendió por llamar “transfóbico” a Horacio Villalobos y su defensa incondicional hacia su amiga Alejandra Bogue, la actriz Natalia Téllez aseguró que sólo buscó visibilizar un problema hacia la comunidad transexual y ofreció una disculpa hacia las personas que resultaron ofendidos por sus comentarios.

Las redes sociales fueron el escenario de un conflicto añejo protagonizado por el conductor de Venga la Alegría y la vedette mexicana, después de que la presentadora de Netas Divinas recordó los desencuentros de estos dos personajes y acusar de transfóbico a Villalobos por diversos comentarios realizados en contra de Bogue.

Así surgió una intensa discusión en Twitter para defender a ambos integrantes de la farándula mexicana, aunque principalmente se posicionaron a favor de Horacio Villalobos, lo que llevó a Natalia Téllez a romper el silencio sobre este conflicto desde sus redes sociales.

“Al encontrarme ante algo que me parece injusto, como todos, intento hacer lo correcto, no siempre sale como esperaba pero lo intento, he crecido mas de intentarlo que de cualquier otra cosa. De ahí el discurso que es lo mas importante, razón por la que amo mi trabajo”, dijo al inicio de su pronunciamiento en Twitter.

Las redes sociales fueron el escenario de un conflicto añejo protagonizado por el conductor de Venga la Alegría y la vedette mexicana (Foto: @laboguebo5 / IG. @horacitu_oficial / IG. @natalia_tellez /IG.)

Destacó que con sus palabras en defensa de Alejandra Bogue no buscaba estigmatizar a otras personas ni mucho menos generar más violencia, pero aceptó que ella misma aún aprende del manejo de los discursos.

“Se nos exige un discurso respetuoso e incluyente, lo celebro, lo intento, lo creo y así como jamás hablaría de linchamientos y cancelaciones tampoco me cansaré de apuntar a un mejor discurso para mí y para los otros; defenderé a quien pueda y si fallo valdrá la pena intentarlo”, explicó en su pronunciamiento.

“Son tiempos de aprender y observarnos, lo estoy haciendo y no considero un ataque pedir que otros se observen. Si en el proceso ofendí o lastimé a alguien pido una disculpa porque no era la intención”, añadió.

Recalcó, al igual que Horacio Villalobos, que estos tiempos son muy cambiantes e impulsan a aprender constantemente de temas de género y respeto.

“Espero que esta situación abra el diálogo para que todos los que trabajamos en los medios pensemos que nuestras palabras son oídas por muchos y por lo tanto somos responsables, no es una guerra de bandos, no es personal, no queremos a nadie fuera sino a todos dentro con respeto”, concluyó la actriz desde su cuenta de Twitter.

Alejandra Bogue, Horacio Villalobos y Natalia Téllez (Foto: Steve Allen/IG@horacitu_oficial/IG@natalia_tellez)

El pleito comenzó hace unos días, cuando en el marco del Día Internacional de la Mujer, Natalia Téllez aprovechó su participación en Netas Divinas para relatar que su amiga, Alejandra Bogue, representante de la comunidad trans, sufrió de parte de Horacio Villalobos maltrato psicológico con visos de transfobia.

“En estas fechas donde se conmemora lo femenino y a la mujer, es importante que abracemos a las trans, a esas mujeres por decisión... Tengo una muy querida amiga, Alejandra Bogue, y hay una persona que es Horacio Villalobos y él ha utilizado la figura de Alejandra para hablar de fealdad, de vejez, que no entiendo por qué si son prácticamente de la misma edad, para ridiculizarla”, declaró en la emisión de la semana pasada.

Lamentó que Villalobos utilice sus espacios en medios de comunicación para lanzar críticas hacia Bogue y menospreciar a la comunidad trans, ya que estos pueden tener un impacto negativo en la sociedad donde se fomenta la violencia y el odio hacia todos los representantes de este sector de la población.

Horacio Villalobos no se quedó callado y desde Twitter mostró su postura sobre el conflicto que evidenció Natalia Téllez.

“¿Transfóbico yo? ¡Nunca! Si algo he hecho es defender la diversidad y he luchado en contra de la homofobia y la transfobia en las empresas en las que he laborado, al igual como hice en las distintas giras que hicimos juntos en ´Desde Gayola´ y principalmente en la vida”, tuiteó el presentador de televisión.

De acuerdo con lo relatado en la red social, Horacio admitió que existe una rencilla entre él y Alejandra, luego de que ambos coincidieran en la producción de Telehit, Desde Gayola. No obstante, negó que los enfrentamientos se deban a que la conductora sea trans.

“A las pruebas me remito. Que haya tenido problemas con una persona que coincidentemente es trans es otra cosa. Eso no me hace ‘transfóbico’ como lo afirmas. Tú conoces sólo una versión de la historia. La que seguramente te contó Alejandra Bogue”.

