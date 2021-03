Natalia Téllez bloqueó a Horacio Villalobos después de llamarlo transfóbico y el pleito con Alejandra Bogue

@laboguebo5 / IG. @horacitu_oficial / IG. @natalia_tellez /IG.

El pleito entre Natalia Téllez y Horacio Villalobos por la artista trans, Alejandra Bogue, ha escalado tanto que han surgido acciones de defensa a favor de los tres en redes sociales y hasta hay una disculpa de por medio hacia la comunidad LGBTTTI.

La primera en buscar apartarse del conflicto o por lo menos de uno de sus protagonistas, fue la presentadora de Netas Divinas, quien optó por bloquear de Twitter a su homólogo y evitar los ataques después de acusarlo de transfóbico por diversos comentarios realizados en contra de Alejandra Bogue.

El mismo Horacio Villalobos evidenció que ya no tiene acceso a la cuenta de Téllez y que no busca victimizarse con esta situación, sino “dejar claro de qué están hechos”.

“A un ataque que recibí en televisión yo respondí con argumentos a través de mi cuenta de Twitter. Resulta que “Los argumentos’ de la persona que me injurió son bloquearme. Lo comparto no para victimizarme, sino para dejar claro de qué estamos hechos cada quien”, escribió el conductor de Venga la Alegría hace unas horas.

El conductor de “Venga la Alegría” ofreció una disculpa hacia la comunidad trans, quienes pudieron incomodarse por el conflicto (Foto: Instagram@horacitu_oficial)

Villalobos resaltó la conducta de Téllez, quien dijo estar “siempre abierta al diálogo”, pero al restringirlo en Twitter no podrá continuar con la interacción a través de las plataformas digitales.

El creador de Desde Gayola y Farándula 40 aprovechó las redes sociales para enviar una disculpa a la comunidad trans por si su conflicto con Alejandra Bogue los ha incomodado en algún punto, especialmente en caso de que durante la discusión empleara el nombre con el que era identificada antes de decidir su identidad de género.

“Dirigido a la Comunidad Trans. Si en algún momento durante mi ´Pleito personal´ con #alejandrabogue (a la que por cierto hasta ahora llevaba años sin nombrar) Utilice su ´Dead Name´ y esto les ofendió. Les ofrezco una sincera disculpa”, dijo en uno de sus últimos comentarios en Twitter.

Aclaró que no comenzó este embate viral, sino Natalia Téllez por acusarlo de “transfóbico” por lo que decidió contar su versión de la historia y permitir que tanto él como las personas continúen “aprendiendo juntos”.

México se castiga legalmente a quien se refiera a una persona transexual con el nombre que usaba antes de adoptar plenamente su identidad de género (Foto: Instagram)

El pleito comenzó hace unos días, cuando en el marco del Día Internacional de la Mujer, Natalia Téllez aprovechó su participación en Netas Divinas para relatar que su amiga, Alejandra Bogue, representante de la comunidad trans, sufrió de parte de Horacio Villalobos maltrato psicológico con visos de transfobia.

“En estas fechas donde se conmemora lo femenino y a la mujer, es importante que abracemos a las trans, a esas mujeres por decisión... Tengo una muy querida amiga, Alejandra Bogue, y hay una persona que es Horacio Villalobos y él ha utilizado la figura de Alejandra para hablar de fealdad, de vejez, que no entiendo por qué si son prácticamente de la misma edad, para ridiculizarla”, declaró en la emisión de la semana pasada.

Lamentó que Villalobos utilice sus espacios en medios de comunicación para lanzar críticas hacia Bogue y menospreciar a la comunidad trans, ya que estos pueden tener un impacto negativo en la sociedad donde se fomenta la violencia y el odio hacia todos los representantes de este sector de la población.

Recalcó que en México se castiga legalmente a quien se refiera a una persona transexual con el nombre que usaba antes de adoptar plenamente su identidad de género: “Se llama dead name, al nombre que utilizabas cuando no habías decidido tu identidad de género. Y creo que usarlo con sorna, violencia y con crueldad, no solamente es muy triste; si no lo dejan de hacer por ética y moral, que lo dejen de hacer porque en México es un delito y podrían ir a la cárcel y porque deberían indemnizar a las personas que durante 20 años han sido tu rolling gag de comedia”.

Horacio admitió que existe una rencilla entre él y Alejandra, luego de que ambos coincidieran en la producción de Telehit, “Desde Gayola” (Foto: Steve/Infobae)

Horacio Villalobos no se quedó callado y desde Twitter mostró su postura sobre el conflicto que evidenció Natalia Téllez.

“¿Transfóbico yo? ¡Nunca! Si algo he hecho es defender la diversidad y he luchado en contra de la homofobia y la transfobia en las empresas en las que he laborado, al igual como hice en las distintas giras que hicimos juntos en ´Desde Gayola´ y principalmente en la vida”, tuiteó el presentador de televisión.

De acuerdo con lo relatado en la red social, Horacio admitió que existe una rencilla entre él y Alejandra, luego de que ambos coincidieran en la producción de Telehit, “Desde Gayola”. No obstante, negó que los enfrentamientos se deban a que la conductora sea trans.

“A las pruebas me remito. Que haya tenido problemas con una persona que coincidentemente es trans es otra cosa. Eso no me hace ‘transfóbico’ como lo afirmas. Tú conoces sólo una versión de la historia. La que seguramente te contó Alejandra Bogue”.

En respuesta surgió el hastag #YoConLaBogue, con el que se busca defender a Alejandra Bogue en medio de este escándalo viral. (Captura de pantalla-Venga la alegría)

En “Venga la Alegría” también se posicionó sobre el tema, el cual pronto se colocó entre las tendencias de búsqueda y es que bajo el hashtag #YoConHoracio pronto recibió el apoyo y cariño de amigos y seguidores.

Alberto Tavira, Mónica Garza, Laura Zapata, entre otras personalidades respaldaron al conductor de espectáculos.

En respuesta surgió el hastag #YoConLaBogue, con el que se busca defender a Alejandra Bogue en medio de este escándalo viral.

