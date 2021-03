Banco Azteca dará un millón de pesos a familiares de hombre que se suicidó por fraude

La institución está llevando a cabo un trámite de reembolso por un monto de un millón de pesos para los familiares (Foto: Twitter/@Brandon34915133)

El pasado 20 de febrero, un hombre de 63 años se suicidó después de acusar a trabajadores de Banco Azteca de vaciar su cuenta de ahorro. Tras darse a conocer el caso, un vocero de la institución bancaria declaró que se lleva a cabo el trámite de reembolso por un millón de pesos a los familiares del adulto.

El cuerpo de Gerardo “N” fue hallado en su domicilio, ubicado en el municipio de Huehuetoca, Estado de México; junto al hombre, se encontró una cartulina fosforescente donde declaró que no podía vivir ante la frustración de perder los ahorros de toda su vida, y culpo a Banco Azteca por el fraude.

“Para las autoridades, con todo respeto doy a conocer que es mi voluntad quitarme la vida, ya que el personal del Banco Azteca me vació mi cuenta de ahorro, la cantidad de un millón diez mil pesos”, explicó el adulto mayor en su mensaje.

El hombre agregó que no contó con dinero para asistir al médico, para comer o para cubrir cualquier otra necesidad básica. Explicó que al no saber usar la tecnología, no pudo llegar a la justicia para obtener ayuda en su caso.

El vocero de la institución bancaria comentó a El Universal que colaboró con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México, para aclarar lo sucedido, pues su política de servicio es intolerable ante el fraude.

Asimismo, el banco puso en marcha un protocolo para mejorar el sistema de reclutamiento en la institución, con el fin de evitar fraudes por parte del personal que labora.

Sobre lo robado a Gerardo “N”, la institución dio a conocer que se está llevando a cabo un trámite de reembolso para los beneficiarios directos del hombre, por un monto de un millón de pesos.

Fueron detenidos Abigail “N” y Ricardo “N”. La pareja planeó desde diciembre de 2019, disponer de los fondos de la cuenta de ahorro del adulto mayor (Foto: FGJ)

Los responsables del fraude fueron detenidos

Este martes, 16 de marzo, fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Abigail “N” de 33 años, quien trabajaba como ejecutiva de la institución bancaria en el municipio de Huehuetoca; y su pareja de 31 años, Ricardo “N”. La pareja planeó desde diciembre de 2019, disponer de los fondos de la cuenta de ahorro del adulto mayor.

De acuerdo con un comunicado de la FGJ, se explicó que “su detención fue realizada derivado de un trabajo de investigación de campo y gabinete realizado por esta Institución luego de que el pasado mes de febrero se tuvo conocimiento sobre el suicidio de un hombre en este municipio. Esta persona en un mensaje póstumo dejó escrito que había decidido tomar esa decisión ya que no tenía dinero para subsistir puesto que había sido víctima de un fraude por más de 1 millón de pesos, perpetrado por empleados de Banco Azteca”.

La investigación fue iniciada después de que un familiar decidió presentar una denuncia ante la fiscalía.

La pareja fue detenida en inmediaciones de la sucursal del Banco Azteca en la colonia Centro, del municipio. Entre sus pertenencias se encontraron 21 tarjetas de débito, propiedad del banco, y de las cuales no eran titulares.

Ambos fueron ingresados al Cerito Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, en donde quedaron a disposición de un juez quien los vinculó a proceso por los delitos ya mencionados.

