Cómo está Alejandra Guzmán tras dar positivo a COVID-19: Enrique Guzmán reveló su preocupación

Enrique Guzmán dio una nueva actualización sobre el estado de salud de su hija Alejandra (Foto: Archivo)

Ni siquiera La Reina de Corazones se ha salvado en esta pandemia por Covid-19. Alejandra Guzmán dio positivo al contagio del virus días después de que conviviera con Mími, integrante de Flans, quien hace no mucho tuvo que tomarse un descanso de su talk show cuando reveló que también era portadora. Una de las personas que ha estado más al pendiente de su condición es su propio padre, el cantante Enrique Guzmán.

El pasado 2 de marzo, padre e hija de la dinastía Guzmán fueron de los primeros invitados especiales para Mimí Contigo, el nuevo talk show de la televisora del Ajusco que por entonces estaba en su semana de estreno. Ahí, al hablar de temas varios sobre la vida y los momentos “oscuros” de la cantante de Eternamente Bella, no imaginaron los problemas que vendrían después.

Tan sólo dos días después de su visita a este foro, Mimí tuvo que ser reemplazada por la conductora de Al Extremo, Carmen Muñoz, luego de que le dijeran que su prueba de Covid-19 diera positivo. De ahí los siguientes días para Enrique y Alejandra fueron de preocupación y un poco de paranoia, especialmente para la cantante de rock.

Alejandra también estuvo el pasado 2 de marzo en el programa de Mimí, junto a su padre, Enrique Guzmán (IG: laguzmanmx)

Antes de que “La Guzmán” pudiera hacerse su propia prueba, Enrique confesó para UnoTv lo preocupada que estaba su hija y lo tensos que estuvieron al enterarse que Mimí era portadora del virus: “Alejandra está súper preocupada. Fuimos hace una semana al programa, vimos a Mimí, estuvimos con ella y ahora tiene COVID-19. Lo peor del caso es que hace ratito hablé con Alejandra y me dijo que le duele mucho la cabeza...”.

Poco después pudieron confirmar que Alejandra Guzmán ya se había sometido a la prueba para deshacerse de dudas de una vez por todas. Desafortunadamente, el miedo de la cantante de Llama por favor se hizo realidad. Enrique, a través de su cuenta de Twitter, compartió la noticia que no quería recibir: “Desgraciadamente resultó positiva”, escribió y tuiteó el pasado 11 de marzo.

Ahora, para actualizar a sus seguidores sobre el estado de La Reina del Rock, Enrique Guzmán habló para De Primera Mano. En esta plática vía telefónica, el cantante de Tu cabeza en mi hombro manifestó que mantiene una comunicación fluida con su hija sin excepción: “Todos los días. Todos los días (le hablo)”.

El anuncio de Enrique Guzmán sobre la salud de su hija (Captura: Twitter)

Al parecer, Alejandra ha respetado las medidas de prevención y mantiene encierro total en su casa mientras espera su recuperación hasta que sus próximas pruebas salgan positivas: “Está encerrada cuidándose”, expresó Enrique Guzmán. Luego tranquilizó a todos al decir que, desde su punto de vista, el estado de salud de su hija dista de ser uno grave: “Creo que el asunto está muy leve. Afortunadamente ella es muy fuerte”.

Hasta ahora nada ha indicado que Alejandra Guzmán haya tenido daños graves en su cuerpo y que, de hecho, parece estar más despreocupada a comparación de cómo estuvo en días anteriores: “Su pulmón está en muy buen estado. Me reporta que el médico ya la fue a ver, así que ha estado bien. Hasta cierto grado tranquila”.

No obstante, todavía hay una preocupación latente para la familia Guzmán y es el miedo de si Alejandra pudo haber contagiado a la gente que estuvo cerca de ella, especialmente su equipo de trabajo: “Es una de las cosas más preocupantes que (hay) no solamente aquí, sino en el mundo entero. El virus tiene una frecuencia preventiva de diez a catorce días; entonces, en ese momento ella no tenía el virus. Lo adquirió y afloró catorce o quince días después”.

El momento en que Enrique Guzmán se vacunó contra COVID-19 (Captura: Twitter @Tu_IMSS)

Enrique Guzmán podría estar mucho más tranquilo y sentirse incluso libre de peligro por cualquier contagio. Cabe destacar que el pasado 15 de febrero, a través de sus redes sociales, el cantante venezolano compartió con gusto que había recibido la primera dosis de la vacuna contra Covid-19.

