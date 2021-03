“No debe haber intocables”: AMLO enviará iniciativa para evitar expedientes secretos de funcionarios corruptos

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que promoverá una iniciativa ante el Congreso para que “no se guarden” expedientes de investigación relacionados con servidores públicos.

“Voy a enviar pronto otra iniciativa de reforma para que no haya secreto, que no se guarde el expediente cuando se trata de servidores públicos que cometen actos de corrupción, porque de acuerdo al debido proceso se tiene que mantener en secreto, puede ser que para en el caso de particulares, para no violar sus derechos humanos se tenga en secreto, pero en el caso de funcionarios públicos, el que roba, viola derechos humanos”, indico el mandatario mexicano.

López Obrador señaló que, si ahora, el presidente no tiene fuero, por qué otros funcionarios públicos gozan de ello. Subrayó que la transparencia “es la regla de oro de la democracia” y no debe de haber intocables.

“La vida pública tiene que ser más publica, la transparencia es una regla de oro de la democracia y no debe de haber intocables, el presidente de ahora de México no tiene fuero... y si es así con el presidente, por qué no va a ser así con otros servidores públicos”, cuestionó el presidente.

A principios de este mes, López Obrador hizo un exhortó al Congreso para que hiciera público el expediente que la Fiscalía General de la República tiene en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, por lo que ha solicitado su desafuero ante la Cámara de Diputados.

“El que nada debe nada teme. Ojalá que los legisladores revuelvan dar a conocer el expediente completo y subirlo a al red como lo hicimos en el caso de Cienfuegos, para qué, para que se garantice el derecho a la información a la transparencia y no haya manipulación, que no haya linchamientos mediáticos , esto no solo es asunto de los medios y las filtraciones o de los abogados o de las autoridades judiciales, no , es asunto de todos, la vida pública debe de ser cada vez más pública”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador afirmó que el que se haga público el expediente le conviene también al gobernador.

“Es sano para la vida pública el que se dé a conocer el expediente, creo que es sano para el gobernador, para la Fiscalía, para los legisladores, también para nosotros en Presidencia”, refirió.

Y aseguró que ni siquiera él sabe de qué se le acusa a García Cabeza de Vaca. “Yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se la acusa”, indicó.

El pasado 13 de marzo la Cámara de Diputados abrió el periodo para recibir pruebas en el proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, señalado por haber cometido supuestos delitos relacionados con delincuencia organizada, entre otros.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados, encargada de este tipo de procedimientos, anunció este sábado que dio por abierto “el periodo para el ofrecimiento de pruebas, tanto por el requirente como por el inculpado, en el expediente SI/LXIV/DP/02/2021, relativo al requerimiento de declaración de procedencia presentado por la Fiscalía General de la República en contra del C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas”.

“Al respecto, se acordó que los ofrecimientos de pruebas testimoniales serán recibidos con la debida antelación para efecto de que la Sección Instructora programe oportunamente las diligencias necesarias para su desahogo, mismas que se realizarán de manera pública”.

El Congreso hace unas semanas admitió el expediente contra el gobernador de Tamaulipas, en el norte del país y fronterizo con Estados Unidos, que presentó la FGR y busca retirarle el fuero debido a que supuestamente cometió delitos relacionados con delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

