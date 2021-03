Ex rector de la UAEM fue declarado prófugo de la justicia: de qué se le acusa

Alejandro Vera Jiménez se convirtió en prófugo de la justicia por el delito de peculado (Foto: Archivo)

Desde este martes Alejandro Vera Jiménez, el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se convirtió en prófugo de la justicia por el delito de peculado por más de 450 millones de pesos.

De acuerdo con el diario Milenio, Vera Jiménez no se presentó a la audiencia fijada para este 16 de marzo, donde sería imputado por el delito de peculado. Debido a que su falta no pudo ser justificada por la defensa, Nancy Aguilar Tovar, la jueza del caso, determinó que el ex funcionario se negó a acudir a su llamado.

Ante esta situación, la Fiscalía Anticorrupción (FA) solicitó a Aguilar Tovar que determinara que el ex rector sea considerado como prófugo de la justicia y susceptible de ser aprehendido con la participación de la Policía de Investigación Criminal (PIC). Por otra parte, de acuerdo al portal de El Financiero, se le instruyó a la FA corroborar su domicilio para ordenar su comparecencia por la fuerza pública.

Vinculación a proceso

En octubre del año pasado, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos vincularon a proceso al ex rector de la UAEM y a su entonces tesorero, Eduardo Sotelo Nava, ambos por el delito de peculado.

Alejandro Vera Jiménez está involucrado en la Estafa Maestra (Foto: Cuartoscuro)

Los dos son acusados por presuntamente desviar 450 millones de pesos por un contrato de préstamos firmado en 2014. Este dinero le pertenecía a la universidad. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción el 1 de julio del mencionado año los funcionarios firmaron un contrato de crédito por 600 millones con el Banco Interacciones.

El contrato tenía como plazo hasta marzo del 2018, no obstante un año más tarde, los ahora acusados acordaron con la institución bancaria modificar los términos del mencionado documento para ampliar su vencimiento a noviembre de 2022 y reducir la cifra inicial del préstamo a 450 millones.

Fue como el ex funcionario y su tesorero presuntamente pagaron los 450 millones al banco con los recursos de la universidad. Estos venían de un subsidio que otorga el gobierno a la institución. El dinero es otorgado para pagar nuevas plazas, gastos de operación, proyectos de docencia, investigación y otros rubros culturales y administrativos.

Por esta situación la FA inició una investigación en contra de los dos hombres y se les acusó por el delito de peculado al usar recursos públicos para otra instancia y con esto provocar “detrimento patrimonial a la sociedad”.

Vera fue señalado de firmar un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social (Foto: Cuartoscuro)

Esta fiscalía obtuvo el auto de vinculación por peculado contra Alejandro Vera y Eduardo Sotelo desde el 27 de enero del 2020, pero la defensa de ambos presentó un recurso de apelación. Este fue desechado el jueves por los magistrados del TSJ del estado.

De acuerdo con el portal de noticias Animal Político, en julio de este año el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), encontró a Vera Jiménez responsable por el desvío de 239 millones de pesos de recursos públicos a través de la hoy famosa “Estafa Maestra”.

Este resultado fue gracias a una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación en enero de 2019. En este caso, Vera fue señalado de firmar un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, dirigida entonces por Rosario Robles) para que realizara una serie de servicios relacionados con la Cruzada Nacional contra el Hambre.

De acuerdo con el TFJA, la universidad entregó más de 200 millones de pesos de la Sedesol a la empresa fantasma Evyena Servicios.

