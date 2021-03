Rosario Robles irá a juicio: fracasaron negociaciones y no se declarará culpable de la Estafa Maestra

Rosario Robles (Foto: Cuartoscuro)

Rosario Robles Berlanga, ex titular de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, retiró la propuesta que había hecho a la Fiscalía General de la República (FGR) de declararse culpable de las omisiones en la firma de convenios que permitieron la llamada Estafa Maestra, en la que se desviaron más de 5 mil millones de pesos.

A través de un oficio que será enviado la mañana de este martes a a la Subprocuraduría de Delitos Federales de la FGR, la defensa notificará formalmente la decisión de la exfuncionaria de abstenerse de negociar una salida alterna.

Por medio de su cuenta de Twitter, el periodista Ciro Gómez Leyva, dio a conocer la noticia la mañana de este martes, indicando que Rosario Robles decidió no declararse culpable del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, por el que estaba dispuesta a cumplir una pena de seis años en la cárcel.

“Rosario Robles decidió no declararse culpable del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público y por el que estaba dispuesta a cumplir una pena de 6 años de cárcel, de acuerdo con documentos”, dijo Ciro Gómez.

El periodista informó que la ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, tomó la decisión ante lo que ella califica como una obstaculización sistemática por parte de las autoridades ante la posibilidad de lograr un acuerdo entre ambas partes. Dio a conocer que Robles Berlanga quiere ir a juicio.

“La ex secretaria de Desarrollo Social tomó la decisión ante lo que ella califica como una obstaculización sistemática por parte de las autoridades ante cualquier posibilidad de lograr un acuerdo. Rosario Robles quiere ir a juicio y así lo ha informado ya a la @FGRMexico”, informó en su red social el periodista.

El pasado tres de marzo se dio a conocer que Robles Berlanga estaba dispuesta a declararse culpable de los delitos que la Fiscalía General de la República le atribuye a cambio de recibir algunas flexibilidades a su condena.

La defensa de Rosario Robles presentó por escrito a la FGR, aquél día, una propuesta para que se le permitiera acceder a un procedimiento abreviado, por lo que descartó por completo solicitar un criterio de oportunidad, informó el periódico El Universal.

En la acusación formal de la FGR, se le solicitaba a la ex secretaria de estado, además del pago de la reparación de daño por el monto total de la Estafa Maestra, que ascendía a 5 mil 500 millones de pesos, que se le impusieran 21 años de prisión, esto porque se le acusa de dos cargos de ejercicio indebido del servicio público agravado, pues el delito se cometió cuando era servidora pública.

En el escrito que envió ese tres de marzo, Robles afirmó que la reparación de daño que solicitaba la FGR no procedía, pues a ella no se le acusaba directamente de cometer el desvío de recursos o peculado, sino de una conducta de omisión.

Tras esto, rechazó el pago de la reparación de daño exigida por la FGR, y a cambio ofreció pagar aproximadamente 5 mil 337 pesos, lo equivalente a una multa de 30 Unidades de Medida de Actualización por cada cargo.

También, en aquella ocasión, propuso pasar seis años en la cárcel, dos por cada cargo de ejercicio indebido del servicio público y uno más en cada uno por el agravante que se le aplica.

Rosario Robles (Foto: Cuartoscuro)

También, la ex funcionaria pública acusó trato desigual y discriminatorio en el caso de La Estafa Maestra, pues dijo ser la única mujer que está en la cárcel. “No pueden romper el pacto patriarcal, porque forman parte de ese pacto, da pena que mujeres pueden ser expresión de esa política patriarcal, de esa discriminación”, mencionó Robles.

Durante su conferencia matutina del pasado viernes cinco de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Rosario Robles debía devolver los recursos malversados y obtener su libertad, de la cual está privada desde hace más de un año.

“Eso lo ve la Fiscalía. Sí, como regla nosotros planteamos que en donde se demuestre que hubo corrupción, tiene que haber reparación del daño. Pensamos que esto es necesario, el que se reintegre, que se recupere si no todo lo que se robaron, porque fue muchísimo, que se consiga lo más que se pueda”, expuso el presidente.

Tras esto, Rosario Robles le respondió por medio de su cuenta de Twitter que ella no estaba acusada por delitos de corrupción, sino por haber sido omisa ante el desvío de recursos en el caso de la Estafa maestra, de ahí que tampoco debe reparar el daño ni devolver el dinero “robado”.

“Las declaraciones de hoy demuestran que el presidente está mal informado. No estoy acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo que no supone reparación del daño”, publicó la ex funcionaria en su cuenta de Twitter.