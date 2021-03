Enrique Guzmán defendió a Silvia Pinal de las críticas por recibir la vacuna contra COVID-19 en Tlalmanalco

(foto: Excélsior)

Silvia Pinal recibió la vacuna contra la COVID-19 en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, lugar de donde no es residente, por lo que se le acusó de no esperar su turno y haber alterado el sistema de vacunación con base en favoritismos. Ante esta situación, su ex esposo Enrique Guzmán salió en su defensa.

El cantante de Rock and Roll mexicano, Enrique Guzmán, intercedió por la actriz de la Época de Oro del cine mexicano. En una entrevista telefónica para el programa Sale el Sol dijo que al ser una persona famosa posiblemente sí hay preferencias, pero aclaró que no se puede culpar a la madre dus hijos por querer obtener la vacuna ya que se encuentra en un sector poblacional de alto riesgo.

A través del audio emitido por el programa matutino de Imagen Televisión, Enrique Guzmán comentó: “Es la señora Silvia Pinal, tiene su categoría y habrá que tener preferencias que se deben tener con la gente popular y famosa. No tengo idea, pero supongo que ha de tener sus limitaciones como todos, igual que todo el mundo a la edad que tiene la señora y, entonces, le dan un tratamiento preferencial. Pero es correcto, está bien...”

Asimismo, recordó la experiencia que tuvo cuando asistió con su esposa Rosalba Walter Portes Gil a recibir su vacuna. Dijo que, por el hecho de que su esposa asistiera en silla de ruedas le suministraron su primera dosis en menos de cinco minutos, mientras que el también actor, tuvo que esperar en la fila un aproximado de siete horas para poder ser vacunado. Por lo tanto, no hay favoritismo por fama sino que se atiende a los adultos mayores según sus condiciones físicas.

En la cuenta de Twitter del IMSS se compartió un pequeño clip del momento en que Enrique Guzmán fue vacunado

La presidenta del municipio de Tlalmanalco, Ana Gabriela Velázquez, aseguró en una entrevista para Venga la Alegría, que no fue un acto de favoritismo hacia la primer actriz ya que han asistido más personas ajenas a la comunidad a recibir su dosis.

Mencionó que cualquier adulto de la tercera puede asistir a recibir su vacuna a cualquier centro en donde la estén aplicando, debido a que su aplicación es universal por mandato presidencial, además de que los adultos mayores son el sector de la población a la cual se le están suministrando.

De igual forma, la mandataria dijo que este acto no significa que se le quitara la oportunidad a otro adulto mayor de recibirla, ya que que hay suficientes dosis y a todos se les da la oportunidad, lo que pasó en el caso de la actriz Silvia Pinal fue la pasaron a una fila especial para personas que tengan dificultades físicas en donde la espera es menor.

Por otro lado, el interprete de “Tu cabeza en mi hombro” se prepara para recibir su segunda dosis en el día de su aniversario de boda número 42.

