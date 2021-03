Un policía de la CDMX asesinó a su pareja, también policía, aventándola desde el cuarto piso de un edificio

Nancy Jaqueline Peralta Romero, de 35 años de edad, fue presuntamente arrojada por Gustavo “N”, de 27 años, desde el cuarto piso de un edificio de departamentos (Foto: Twitter/@LUCYPREZGUTIRR1)

Una mujer policía fue asesinada por su pareja sentimental, quien también laboraba como agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Nancy Jaqueline Peralta Romero, de 35 años de edad, fue presuntamente arrojada por Gustavo “N”, de 27 años, desde el cuarto piso de un edificio de departamentos, donde vivían juntos, localizado en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con testimonios de vecinos, antes de la caída se le escuchó pelear con su pareja, quien escapó del lugar.

El asesinato ocurrió durante la madrugada del miércoles 3 de marzo. Al edificio arribaron Nancy y Gustavo a bordo de una motocicleta: videos de cámaras de videovigilancia, difundidos a través de redes sociales, captaron el momento alrededor de las 22:00 horas.

Cámaras de seguridad del inmueble revelaron que, minutos antes de las 01:00 horas, el cuerpo de la víctima cae desde una piso del edificio. Momentos después de que Nancy fuera presuntamente arrojada, el mismo hombre con quien entró se aleja rápidamente de la edificación y se sube a su motocicleta para huir.

El reportero Antonio Nieto, en su cuenta de Twitter, señaló que Nancy Jaqueline “también daba clases en una universidad y estaba adscrita al sector Chapultepec, de la SSC de la Ciudad de México”. La Fiscalía capitalina, de acuerdo con La Prensa, abrió la carpeta de investigación CI-FIMH/H1/UI-1 S/D/00028/03-2021. Una de las líneas de investigación es por el delito de feminicidio.

Patricia Romero, tía de la víctima, afirmó a Excélsior durante el funeral de Peralta Romero que las autoridades no han trabajando en el caso.

“Ellos no acudieron al domicilio de mi sobrina, no hubo resguardo del lugar en donde ella cayó; al momento de la caída de mi sobrina cayó en una camioneta que estaba en el estacionamiento la camioneta sale de la unidad habitacional, no hubo un resguardo de la zona, toda la semana desde el día uno hasta el día que mi sobrina falleció yo estuve solicitando a las autoridades que hicieran peritaje en su departamento afuera y nunca fueron”, dijo al medio.

Nancy Jaqueline falleció el 12 de marzo: 10 días después de haber sido posiblemente arrojada por Gustavo “N”, su pareja sentimental.

“Yo me encontraba en la agencia del MP en el momento en que mi sobrina falleció, hasta ese momento el Ministerio Público solicitó que los peritos se presentarán en el departamento de mi sobrina, o sea ella en una hora logró a partir del momento en que mi sobrina fallece que los peritos se presentaron en una hora en el departamento de mi sobrina cuando yo tenía siete días solicitándole que los llevara”, declaró Patricia Romero.

La tía de Nancy también especificó que ella mismo llevó los videos de las cámaras de seguridad a las autoridades, y que desconoce cómo se filtraron al público y si esto afectará el proceso de justicia.

“No sabemos qué tan comprometida se pueda ver la investigación por el simple hecho de reproducir el video, nosotros como familia no lo filtramos, no sabemos si lo hizo la misma autoridad, la verdad sí estamos preocupados en ese sentido”, mencionó.

Por su parte, Álvaro Antonio Peralta, padre de la víctima, pidió investigar el asesinato de su hija como un feminicidio. “Aunque el Ministerio Público ahorita lo tiene como homicidio yo creo que sí es un feminicidio, porque fue con todas las agravantes”, dijo, de acuerdo con Excélsior.

