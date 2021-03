Así habló Isabel Madow del trato que le dio Brozo en televisión

La actriz Isabel Madow salió a defender a Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo. No hay que olvidar que el comediante no ha dejado de estar en el ojo del huracán a raíz de varias acusaciones por parte de internautas donde lo han señalado como hipócrita, misógino y hasta acosador.

A través de la cuenta de Twitter del periodista José Armando Rocha es posible ver un clip de un minuto donde aparece Madow. En este, la también conductora recordaba algunos momentos que vivió cuando fue una de las “secretarias” del payaso en su programa El Mañanero.

Entre las cosas que comentó en ese entonces, Isabel dijo que en ciertas ocasiones no le avisaban qué iba a ser en pantalla hasta el momento en que ya estaba a cuadro. Aunque recordó con cierto cariño a Carolina Padilla, la productora del programa del comediante (y difunta esposa del mismo), mencionó cómo le daba las indicaciones sin que Isabel entendiera el objetivo de estas.

En 2017 la actriz reveló que hubo ocasiones que no le decían que tenía que desvestirse en vivo hasta que estaba a punto de salir en pantalla (Captura: Twitter @rochaperiodista)

“Carolina, que en paz descanse y que era la esposa de Víctor Trujillo (...), justo cuando yo salía me decía qué hacer. Me dijo ‘Llévate un traje de baño’ y yo como ‘¿Por qué?’. (...) Total, en el foro me hicieron que me quitara el vestido, y de repente me empezaron a filmar el cuerpo”, relató la actriz en esa entrevista para el programa SNSERIO en 2017.

Admitió que el que le hicieran pasar por eso en plena cadena nacional fue “un poco terrible”. Madow recordó entonces que temía que lo que hiciera en ese programa repercutiera con la relación que tenía por entonces: “Yo estaba casada con mi primer pareja (...) y la verdad es que fue como ‘Híjole. Va a ver esto en México y no creo que le cause mucha gracia’”.

Así, con una sonrisa, explicó que salir corriendo del foro no era opción debido a que era una transmisión en vivo, así que hizo lo posible para tomárselo con humor y seguir con su trabajo. Al final del clip sólo dijo: “Sí como que me sacó de onda dos o tres cositas que pasaron”.

Isabel Madow formó parte del programa de Brozo durante dos años (Foto: Archivo)

Por supuesto, el metraje reafirmó los señalamientos hechos contra Brozo en los últimos días donde los internautas han resaltado la cosificación de las modelos que el payaso tenía en su programa. No obstante, destacó que en el tuit de José Armando Rocha, la actriz se tomara la libertad de responder y aclarar que estaban “malinterpretando las cosas”.

En una de sus respuestas aclaró que “sólo pasan 1 minuto de la entrevista por eso se entiende mal. Esto era para que fuera improvisado y siempre salían situaciones chistosas que le gustaba ver al público”. También quiso que recordaran que, en el tiempo que estuvo en su programa, se puso bikini muchas veces.

Por otro lado, en su segunda respuesta adjuntó una imagen con un mensaje en el que explicó que, en todos sus años de carrera, nunca estuvo en una producción donde sintiera que le faltaban al respeto pues “jamás lo permitiría”. Al mencionar directamente al “Payaso tenebroso”, dijo que “siempre fue una persona respetuosa y cariñosa”.

Esta es una de las críticas que le han hecho al payaso tenebroso luego de su comentario "feminista". (Foto: Twitter/ @gtilihuic26)

Reiteró que todo lo visto en ese entonces y dentro del programa se trataba de una actuación tanto por parte de Trujillo como de ella misma al ser “la secre”. “Siempre guardaré lindos recuerdos de esos dos años en el programa El Mañanero”, escribió. Así, Madow cerró al expresar su cariño, admiración y respeto a Víctor.

No hay que olvidar que el origen de las críticas hacia Brozo se dio en el marco del Día Internacional de la Mujer. En esa ocasión, a través de redes sociales también, el comediante apareció en un video publicado en la cuenta de Kenia López Rabadán, senadora parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN). Ahí Víctor exhortó a las mujeres a marchar y manifestarse, demostrándoles así su apoyo.

Lo anterior no fue del agrado de los usuarios de Internet, que no han dejado de evidenciar cómo cosificaban cuerpos femeninos en su antiguo programa.

