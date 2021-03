Fiscalía desiste proceder contra ex magistrado acusado de abuso sexual

Durante la cuarentena, señaló la abogada Viridiana Valgañón, la Fiscalía ha puesto trabas para atender denuncias que no consideran prioritarias. (Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no procederá en contra de Manuel Horacio Cavazos López, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) que fue acusado de violar a sus hijas de 5 y 7 años de edad.

A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, la fiscalía explicó que su personal “agotó todos los recursos de investigación” con lo que contaban, pero no encontraron pruebas suficientes para respaldar la denuncia. Y, aunque no lo mencionan por nombre, fuentes conocedoras del caso confirmaron a Infobae México que se trata del ex magistrado Cavazos López.

“Nuestro personal agotó todos los recursos de investigación con los que contamos. En ese sentido, informamos que luego de llevar a cabo las diligencias, dictámenes y entrevistas que dictan los protocolos en delitos sexuales, hemos determinado el No Ejercicio de la Acción Penal, al considerar que no existen elementos probatorios que permitan formular una imputación ante un juez de control. Es decir, el resultado de la investigación no nos permite respaldar con evidencia la denuncia presentada”, informaron.









Información en desarrollo