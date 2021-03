Qué es el litio y por qué se le considera el nuevo “oro blanco” de México

México tiene uno de los yacimientos más grandes de litio (Foto: Reuters / Mariana Bazo)

México cuenta con el yacimiento de litio más grande del mundo, con reservas de aproximadamente 243.8 millones de toneladas, señala la revista Mining Technology. El depósito que fue encontrado en Sonora y está siendo explorado por la minera canadiense Bacanora Minerals y por la empresa china Ganfeng Lithium Ltd.

Este elemento, considerado por el exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, como el nuevo petróleo, tiene múltiples usos y aplicaciones hoy en día.

“El litio va a ser el nuevo petróleo, es la base no únicamente de las computadoras sino de los acumuladores”, dijo el exfuncionario en conferencia de prensa matutina en diciembre de 2019. “Se nos vienen los autos eléctricos, y México debería de ser capaz de fabricar autos eléctricos en fábricas públicas”, agregó.

Además de Sonora, existen dos yacimientos que contienen este mineral: en los estados de Baja California y San Luis Potosí-Zacatecas.

Se trata de un elemento con fuertemente electropositivo empleado en la elaboración de baterías, cerámica y vidrio, entre otros (Foto: Shutterstock)

De acuerdo con un documento elaborado por la Secretaría de Economía, se trata de un elemento fuertemente electropositivo, lo que le confiere gran poder de reactividad frente a los agentes químicos.

El principal uso del litio es en la manufactura de baterías, con el 39%; cerámica y vidrio, el 30%; grasas lubricantes, 8%; polvos fundentes de fundición en continuo y producción de polímeros, 5%; tratamiento del aire, 3%; y otras aplicaciones, el 10 por ciento.

“Estamos en una transición energética en todo el mundo y efectivamente va a cambiar todo, tanto en la secretaría de Energía como en la Semarnat estamos trabajando en el tema de la transición energética”, declaró Víctor Manuel Toledo.

Aunado a esto, aseguró que la obtención del litio es un movimiento estratégico, pues su demanda mundial ha provocado un incremento sustancial en su producción.

“Debido al aumento de la demanda mundial, los precios spot del carbonato de litio aumentaron aproximadamente entre 40% y 60% con respecto a los de 2015. Sin embargo, para contratos fijos grandes, Industrial Minerals informó un incremento del 14% en los precios promedio de carbonato de litio en los Estados Unidos”, detalló la SE.

Cabe señalar que el suministro de litio se ha convertido en una prioridad para las empresas de tecnología en Estados Unidos y en Asia. Por ello, se siguen formando alianzas estratégicas y empresas conjuntas entre compañías de tecnología y empresas de exploración, a fin de garantizar un suministro confiable y diversificado de litio para los proveedores de baterías y fabricantes de vehículos.

De acuerdo con el análisis, la balanza comercial del litio, en el periodo 2006-2016, ha mostrado un saldo deficitario, derivado de la nula producción del mineral a nivel nacional.

En 2016, las exportaciones fueron de apenas 658 dólares, y las importaciones fueron de 1.6 millones, dando como resultado un déficit de 1,625,987 dls.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aún no hay ninguna solicitud formal de concesiones para la explotación de litio (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aún no hay ninguna solicitud formal de concesiones para la explotación de litio, y subrayó que “no hay intención de entregar concesiones para la explotación de nuestros recursos naturales: Ya no es la misma política”, sentenció.

El mandatario recordó que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se entregaron 120 millones de hectáreas de territorio nacional para concesiones mineras: el doble de lo que se concesinó.

¿Cuándo se termina de explotar todo ese territorio concesionado? Pues nunca. ¿Pero por qué entregaron tantas concesiones si no iban a alcanzar a explotar todo? Porque con esas concesiones especularon en el mercado financiero. Entonces ya no podemos seguir otorgando más concesiones

