Quema de llantas y bloqueos: pobladores de Santa Lucía del Camino protestaron por falta de vacunas COVID en Oaxaca

pobladores de Santa Lucía del Camino demandaron la aplicación de vacunas

El pasado miércoles, habitantes del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, quemaron llantas e hicieron un bloque debido a que se suspendió para este 11 de marzo la aplicación de vacunas contra COVID-19 para adultos mayores en la localidad.

De acuerdo con la agencia Quadratin Oaxaca, se bloquearon San Sebastián Tutla a la altura del Monumento a Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Trinidad de Viguera en la carretera a Etla, Santa Lucía del Camino y el Columpio de Santa María Ixcotel.

Los disturbios por parte de los residentes se efectuaron después de que el presidente municipal, Dante Montaño, informara a través de su cuenta de Twitter que la campaña para la aplicación del antídoto contra el virus SARS-CoV-2 no se llevaría a cabo.

“Ciudadanas y ciudadanos de Santa Lucía del Camino, al público en general, lamento informarles que, la Secretaría de Bienestar, nos ha cancelado el proceso de vacunación programado para mañana. Por lo que en breve daré una conferencia de prensa”, expresó el funcionario en sus redes sociales.

el presidente municipal, Dante Montaño, informó a través de su cuenta de Twitter que la campaña para la aplicación del antídoto contra el virus SARS-CoV-2 no se llevaría a cabo (Foto: Captura de pantalla/ TW @DanteMontano

No obstante, horas antes de dicho anuncio, Montaño Montero ya había compartido los días y horarios por colonia, así como las rutas para que las personas a quienes les correspondía aplicase la vacuna pudieran asistir.

“Está garantizada la vacuna, pero no para mañana y entonces no concibo como se nos convocó si no se tenía la certeza de la vacuna. Entendí un poco por la explicación que se echó a perder, porque decía es un proceso que venía muy lejos, no sé que pasó, no quiero sacar mis conclusiones. En pocas palabras me dijeron que no tenían la vacuna y que hay que estar en espera de cuando nos vuelven a notificar para vacunarnos”, expresó en un video, Dante Montaño desde su perfil de Facebook.

Ahondó en que se sentía ofendido y puntualizó que la responsabilidad del error recaía en los funcionarios de la Secretaría del Bienestar, pues habían dejado en desabasto del antídoto a 11 municipios de la entidad.

“Están dejando mal al presidente de la república, yo no creo que el presidente esté en su ánimo quedar mal con el pueblo [...] son ellos los responsables que no están haciendo bien su trabajo, les hace falta salir al campo, les hace falta empatía”, sentenció.

Asimismo, las autoridades municipales de San Jacinto Amilpas emitieron un comunicado en el que señalaban que la cancelación de la aplicación de la vacuna contra COVID-19 se debía a problemas con el transporte de la vacuna y que fue una orden por el gobierno federal.

Se canceló en 11 pueblos de Oaxaca la aplicación de la vacuna contra COVID-19 (México). EFE/ José Méndez/Archivo

Según el escrito, los municipios afectados, además de los do anteriormente mencionados serán: santa María Atzompa, Cuilapam de Guerreo, Xoxo, San Sebastían Tutla, San Pedro Ixtlahuaca, San Raymundo Jalpan, Santa María El Tule, Santa Cruz Amilpas y San Andrés Huayapan.

De igual manera se externó que se garantizaría el antídoto para aquellos adultos mayores que se hubieran registrado en tiempo y forma.

El pasado miércoles, durante la habitual conferencia vespertina, , el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que durante ese día se colocaron 277,086 dosis en todo el país.

De esa forma, desde el 24 de diciembre de 2020, cuando se aplicó la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, se registra un acumulado de 3,488,118 dosis aplicadas. De esa forma, con la implementación del plan nacional de vacunación, la gráfica ha tenido un ascenso constante.

En tanto, 2,051,259 personas adultas mayores han recibido, al menos, una dosis de cualquiera de las cuatro vacunas aprobadas y utilizadas. Sin embargo, debido a que su aplicación se realizó recientemente, ninguna de ellas ha recibido la inmunización completa.

