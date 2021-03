“Las desgracias no ocurren porque sí, hay moscas muertas donde quiera”: el indignante discurso de un maestro sobre la violencia contra la mujer

Video: @marluname / Twitter.

Amador Rosales Zúñiga, profesor de Derecho y Criminología, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), fue acusado en redes sociales de machista y misógino tras dar a conocer su opinión sobre las manifestaciones y la violencia contra las mueres que día a día se registra en el país.

El pasado 8 de marzo y durante una de las clases virtuales, al referirse a la violencia de género, el profesor de futuras abogadas y abogados, aseguró que “una desgracia no llega sin causa”.

“Hoy va haber una manifestación de mujeres que supuestamente son agredidas. Nada más les digo algo a ustedes, las desgracias no llegan sin causa, nada más aclaro eso”.

Y añadió: “tiene que haber algo que no lo dicen esas damas; pero tiene que haber algo, porque sí, no llegan (las agresiones)”.

Una alumna le dice que muchas veces la causa de la violencia es la forma de vestir de una mujer.

Pero nada que ver, puedes ir de monja y aun así te van a decir cosas que no quieres oír”, expresó la joven.

A lo que el maestro responde:

“Sí, pero alegando eso de que fue feminicidio. Que ahorita ya están pugnando porque el aborto se legalice ¿Qué van a pugnar ahí? Y ahorita el acoso sexual, también lo traen en su cartera para discutirlo. Pero qué pasa, vuelvo a lo mismo, todo eso no llega sin causa, hay alguna razón, accidente accidente, no”.

Finalmente, les pidió que como abogados no se dejen llevar, pues “hay moscas muertas donde quiera”, refiriéndose a las mujeres que denuncian violencia.

“Ustedes como abogados deben actuar así, no se dejen llevar por la emoción. Que porque dicen que pobrecita, espérame. Hay moscas muertas donde quiera. El abogado no debe dejarse llevar por cositas, por unas lagrimitas”.

El video donde el profesor emite este comentario, fue publicado por sus alumnas, quienes lo tacharon de “machista y misógino”, además exigieron a la UANL una sanción, sin embargo hasta el momento la institución educativa no se pronunció al respecto.

Incluso, alumnas aseguraron que la Universidad encubre a acosadores y también expusieron el caso del profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, Francisco Blanco Wong, “quién abuso de su poder con una alumna a cambio de una calificación, pidiéndole videos desnudándose”, contó la usuaria @may_garza18.

En Sonora otro profesor les dice “viejas huevonas, deberían estar lavando”

En otro incidente parecido, una alumna de la Universidad de Sonora (Unison) acusó al profesor Abel Baca por mofarse de la lucha feminista cuando se le solicitó permiso para ausentarse de la clase para asistir al movimiento 9M ‘Un Día Sin Mujeres’.

“Viejas huevonas… nomás andan inventando fregaderas pa’no trabajar… en lugar de estar haciendo tortillas en la hornilla, lavando trastes, haciendo comida, barriendo, trapeando, etc”, escribió.

“Muy bien, adelante, de una vez les pondré falta entonces… jajaja. ¿Qué no? Todo conlleva una responsabilidad, si no, no tendría sentido, pero aplaudo su solidaridad, su entrega. Su…j ajaja, es broma, no aguanté la risa… perdón. Las apoyo pero sin violencia”, le respondió por Whatsapp.

Después le comentó:

“O sea que mañana… vamos a poder hablar como queramos? Podemos hablar de ustedes? jajaja. No, es broma, suerte. Ah y muchas felicidades por su día”.

Gladys Ruiz enojada por las respuestas del docente publicó en su cuenta de Facebook:

“Soy alumna de la Universidad de Sonora y entre varias hermanas de distintas carreras de dicha universidad queremos conmemorar el 9 de Marzo como un Día Sin Mujeres para crear conciencia.

“Pero hoy hace unas horas se reveló del maestro de Cálculo, Abel Baca, de Ciencias Ambientales, su opinión con respecto a este movimiento. No sólo ha sido esa, se ha dicho que ha cometido otras acciones contra nosotras.

¿En verdad estos son nuestros docentes?, ¿En verdad estamos seguras con este tipo de maestros en nuestra universidad?

“Sigo sin creer que sea maestro esta persona”, indicó.

