Es el único pez gordo del sexenio Peña Nieto en la cárcel: Rosario Robles denunció discriminación

Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aceptó declararse culpable en la omisión en el ejercicio de los recursos de las dependencias a su cargo y ofreció pagar una multa por 5,000 pesos.

Los abogados de Robles Berlanga presentaron la propuesta el miércoles 3 de marzo con el fin de que se le permita acceder a un proceso abreviado, lo cual implica una pena de seis años y descartó por completo solicitar un criterio de oportunidad.

Cabe señalar que la FGR solicitó una pena de 21 años y la devolución de 5,000 millones de pesos.

En la audiencia del 26 de febrero, de acuerdo con los audios en los que tuvo acceso Milenio, la exfuncionaria pública le indicó al juez que no tiene ningún problema con seguir el proceso, “quiero dejar claro este trato desigual, profundamente discriminatorio”.

La única mujer que está en la cárcel,<i> e</i>ste sí es el pacto que no han podido romper. No pueden romper el pacto patriarcal, porque forman parte de ese pacto, da pena que mujeres pueden ser expresión de esa política patriarcal, de esa discriminación

Rosario Robles hizo énfasis en ser la única mujer que permanece en la cárcel y que lleva un año y medio, fue detenida en agosto del 2019.

En otras ocasiones, ha indicado que no ha recibido el mismo trato que otros exfuncionarios. En el caso de Emilio Zebadúa negoció el criterio de oportunidad y podrá seguir libre mientras aporte datos relevantes y Emilio Lozoya también sigue su proceso en libertad y está acusado de operación con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho, proceso que enfrenta en libertad.

Cada día que paso en Santa Martha yo me estoy muriendo, quería abreviar este proceso, pedir el mismo trato que se le ha dado a otros, no pido un privilegio todo el tiempo lo he hablado de cancha pareja y no lo he tenido. Eso quiero que quede muy claro