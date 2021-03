“El presidente está mal informado”: Rosario Robles aclaró a AMLO que no está obligada a devolver dinero de la “Estafa maestra”

Rosario Robles (Foto: Cuartoscuro)

Rosario Robles aclaró al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ella no está acusada por delitos de corrupción, sino por haber sido omisa ante el desvío de recursos en el caso de la “Estafa maestra”, de ahí que tampoco debe reparar el daño ni devolver el dinero “robado”.

“Las declaraciones de hoy demuestran que el presidente está mal informado. No estoy acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo q no supone reparación del daño. Lamentable q se interfiera en asuntos de un órgano autónomo. La República sin equilibrio de poderes no lo es”, publicó la ex funcionaria en su cuenta de Twitter.

El presidente comentó durante su conferencia de este viernes que Rosario Robles debía devolver los recursos malversados.