“En México se protege al Palacio Nacional antes que a las mujeres de los feminicidas y los violadores”: la durísima carta a AMLO de más de 2,500 mexicanas

“En México se protege al Palacio Nacional antes que a las mujeres de los feminicidas y los violadores”, es como empieza una carta firmada por más de 2,500 mujeres mexicanas en la que exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador una estrategia nacional de seguridad con perspectiva de género para frenar los feminicidios, fortalecer las instituciones para frenar la violencia de género agudizada por la pandemia, así como leyes que garanticen los derechos humanos.

Personajes públicos como Julieta Venegas, Alondra de la Parra, la activista Yásnaya Aguilar o las periodistas Lydia Cacho, Gabriela Warkentin, apuntaron su nombre en este documento que se viralizó la mañana de este 8 de marzo en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.

Bajo el #SomosUnaVoz las miles de mujeres exigieron en uno de los puntos que se reconozcan los distintos feminismos que existen en el país; desde las mujeres víctimas de violencia hasta las que son afromexicanas, pasando por mujeres trans, muxes, trabajadoras sexuales o del hogar.

“El movimiento feminista no es un partido político, no tiene una cabeza o una líder, es una voz colectiva”, indica otra parte del texto, en el que las manifestantes agregan que, si bien no podrán salir todas a marchar este año –ante el escenario del COVID-19– “estamos aquí para alzar la voz”.

Además urgen solución a los 11 feminicidios diarios o a la emergencia que representa que el 97% de ñas denuncias de esos crímenes queden en la impunidad. “Exigimos un alto a su desdén, estamos hartas de que nos descalifique, señor presidente, no somos un partido político, somos una voz colectiva”, relata el texto.

De igual manera las firmantes piden con urgencia que se fortalezcan las instituciones respecto a las denuncias y tratamiento de casos de violencia de género y que se rompa el pacto patriarcal “con el que ha defendido y ha llevado hasta hoy al presunto violador Félix Salgado Macedonio a la candidatura oficial”.

“Estamos hartas de las diferentes violencias en nuestra contra, desde las bromas machistas hasta los feminicidios”, concluye el manifiesto.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este lunes recordó que el Día Internacional de la Mujer no es para felicitarlas, sino para conmemorar las luchas de las mujeres. Destacó la participación de las mujeres en las tres transformaciones del país, y subrayó que no está en contra del movimiento feminista, pero si de la corrupción , la manipulación y la hipocresía.

Señaló que el movimiento feminista “es un movimiento justo de lucha en favor de las mujeres”. “Estamos a favor de la igualdad de las mujeres, a favor de que se garanticen sus derechos”, sentenció.

López Obrador también dijo que ya rompió el pacto, “pero el pacto con la oligarquía, y eso los trae muy molestos; el pacto de no cobrarle impuestos a las grandes corporaciones”. Cuestionó que, hombres y mujeres que nunca defendieron a las mujeres, y anteriormente callaron ante crímenes como el cometido contra Ernestina Asencio, en Veracruz; o las muertas de Juárez; ahora se vuelvan feministas y ataquen al gobierno.

“Es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía, que se dedicaban a saquear y eso los trae muy molestos, el pacto de cobrarles impuestos a las grandes corporaciones (...) Y es algo parecido a esta manipulación, lo que hacen con el movimiento feminista, que es algo justo, noble, entonces lo quieren cooptar hombres mujeres que nunca han defendido a las mujeres... es cosa de preguntarnos cuando se da la violación de la señora Ernestina Ascencio en la sierra de Zongolica: cuántos reportajes hizo Televisa, Tv Azteca, o Reforma o Milenio”, sostuvo el mandatario.

Y entonces continuó explicando su polémica postura: “Qué pasaba desde antes con las muertas de Juárez, qué hacían los medios: silencio cómplice, entonces ahora estan contra nosotros pero debe de quedar muy claro que nosotros estamos a favor de la igualdad de las mujeres y de garantizar los derechos a las mujeres, no estamos en contra del feminismo; estamos en contra del autoritarismo de la manipulación, de la hipocresía, de la corrupción, de las injusticias, por eso tenía interés en hablar del tema”, expresó el presidente.

