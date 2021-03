“No hay un proyecto de nación, pero sí muchas palabras”: Loret de Mola arremete una vez más contra gobierno de la 4T

Loret de Mola (Foto: Cuartocuro)

Una vez más, el periodista Carlos Loret de Mola arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que por medio de un video subido a YouTube desde el canal del programa que dirige, Latinus, el periodista dijo que dos años y medio son suficientes para llegar a la conclusión de que “lo que hay en México no es un proyecto de país, mucho menos una gran transformación, no hay plan, no hay rumbo, pero eso sí, hay muchas palabras”.

Mencionó que en México, tenemos un pueblo de palabras, para posteriormente presentar un compilado de videos en donde se ve al presidente Andrés Manuel López Obrador tocando diversos temas, entre los que están el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Producto Interno Bruto, el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa Sembrando Vida, entre otros.

Dice que el presidente López Obrador es una máquina de decir frases pegajosas y sacar palabras “domingueras”, de inventar nombres “rimbombantes”. “A veces parecen de campaña, a veces parecen de secta religiosa, hablar como instrumento central de gobierno”.

Puntualiza que de realidades no habla, y que resultados concretos, no tiene casi ninguno, y llama propaganda a las palabras de AMLO. Dice que el verdadero centro de gobierno es la conferencia mañanera, pues no se gobierna, “se habla y se habla”, apunta el periodista.

El periodista ha criticado en diversas ocasiones al gobierno de AMLO. (Foto: Captura de Pantalla)

“Por eso no importa que el gabinete esté lleno, como el presidente dice, de floreros, porque el verdadero equipo del presidente, es de propagandistas, habladores, paleros, porristas. Los Epigmenios, los Jesús Ramírez, los Villamiles, sus ejércitos de aduladores de carne y hueso, sus ejércitos de robots digitales, esos son más importantes que los secretarios”, menciona.

Por eso, dice el periodista en el video, es más relevante el “Zar” de la pandemia, que su propio jefe, el secretario de Salud, refiriéndose a Hugo López-Gatell Ramírez, y Jorge Alcocer Varela, pues, recalca, son ellos quienes defienden las fantasías de AMLO, para de nuevo presentar un compilado de videos en donde se ve al presidente López Obrador mencionando tener otros datos en diferentes momentos.

Loret de Mola dice que " lo suyo, lo suyo, lo del presidente no es gobernar, es combatir la realidad, inventarse su propia realidad y mandar a sus paleros de la mañanera o a sus moneros, o a sus youtuberos a defender esa realidad inventada”.

Menciona que son dos los objetivos principales de su ejército de “propagandistas”, el primero, menciona, es el culto a la personalidad de su líder, o sea, de AMLO.

Loret de Mola mencionó que AMLO se dedica a hacer propaganda. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

“El presidente prefiere un periodismo estilo dictadura, en donde los reporteros no investiguen, no cuestionen, no critiquen, sino que se dediquen a aplaudir, no importa que la realidad sea otra, no importa que el presidente más feminista de la historia defienda a un presunto violador de mujeres, que el presidente más honesto solape a corruptos de su gabinete, que el presidente de los pobres minimice diez millones más de pobres por la pandemia, que el presidente de la salud cargue sonriente con más de 300 mil muertos por COVID, y diga que la pandemia le cayó como anillo al dedo”, puntualiza Loret de Mola.

Después menciona que AMLO y su gobierno tienen su arma secreta, a lo que llama “maromas sincronizadas, todos divulgando lo mismo y hasta con las mismas palabras, propaganda perfecta”, refiriéndose a los bots en redes sociales.

Explica que el segundo objetivo de “este aparato estatal de propaganda”, es el acoso incesante a quien se atreva a decir que “el emperador va desnudo”, por eso, menciona, los periodistas y los medios son enemigos para los miembros del gobierno. Dice que no se responde a las investigaciones periodísticas con datos o documentos, pues no los tienen, y en vez de eso responden con “insultos, calumnias, descalificaciones.

Puntualiza que para combatir la realidad “la receta es sencilla: mentir, mentir, mentir”. Y cuando la mentira no les alcanza, pues a repartir culpas. Se entiende que al principio del gobierno, pues sí, pero ya casi llegamos a la mitad y siguen echando la culpa al pasado de todo. Este es un gobierno que jamás ha aceptado cometer un error”, menciona Loret.

Llama al presidente, “una máquina de tender cortinas de humo” y menciona la rifa del avión y la ocasión que un joven irrumpió en la mañanera. “Sí por cada cortina de humo tuviera un resultado, sería el mejor gobierno de la historia”.

El periodista Carlos Loret de Mola ha criticado en diversas ocasiones el gobierno de AMLO y a la autollamada Cuarta Transformación. Apenas el pasado 26 de febrero aseguró que desde que López Obrador asumió la presidencia no ha dejado de protagonizar conflictos con diversos sectores de la población.

