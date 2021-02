“López Obrador, el magnánimo”: Loret de Mola arremetió contra los linchamientos presidenciales

“El presidente está enojado, lleva varios días así, las cosas no le están saliendo", dijo Loret de Mola (Foto: Presidencia de México)

El periodista mexicano Carlos Loret de Mola aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está viviendo momentos difíciles, pues desde que asumió la presidencia en 2018, no ha dejado de protagonizar conflictos con diversos sectores de la población.

Todos los días, desde la tribuna de Palacio Nacional, el mandatario ha tratado de enfrentar problemas del México actual, tales como la crisis económica, la pandemia de COVID-19, la inseguridad y hasta un problema interno con Morena.

“El presidente está enojado, lleva varios días así, las cosas no le están saliendo, la pandemia, la vacunación, sigue la crisis económica y la inseguridad, y encima en su partido se están peleando”, declaró Loret de Mola desde Monterrey, Nuevo León, en el capitulo 35 de LatinUs.

El conductor inicia su programa hablando de Felix Salgado Macedonio, quien además de ser el candidato a la gubernatura del estado de Guerrero por Morena, también tiene acusaciones por violencia sexual. A pesar de las manifestaciones y exigencias por parte de grupos feministas para que baje a Macedonio de la contienda, la mayoría de los funcionarios de la 4T han guardado silencio y AMLO ha argumentado que el pueblo guerrerense es el que “tiene que decidir”.

“Lo de Felix Salgado Macedonio lo irritó, ha tenido que ser AMLO el abogado defensor de su candidato al gobierno de Guerrero acusado de 5 violaciones. Le están pidiendo que lo baje de la contienda y él en cambio solicita que no linchen a Salgado Macedonio. Con ustedes López Obrador, el magnánimo”, sentenció el también columnista de El Universal.

La narrativa de Loret de Mola que se muestra en LatinUs va encaminada a mostrar una contradicción presidencial, pues por un lado el presidente López Obrador se niega a romper el pacto patriarcal, se muestra férreo en la defensa de Salgado Macedonio y, por otra parte, se ha encargado de lanzar su opinión contra todos los sectores que tratan de alzar la voz en contra de su gobierno.

Un ejemplo que expone Loret ocurrió con las organizaciones feministas, cuando el pasado 17 de febrero de 2020, les pidió que “no pintaran las puertas de Palacio Nacional” y aseguró que su administración trabaja para erradicar los feminicidios. Y todo esto toma mucha relevancia por el caso actual de Felix Salgado Macedonio.

“A las feministas les pido, con todo respeto que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores, que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan”, declaró AMLO en su momento.

“Estamos trabajando para eso, todos los días estamos buscando que haya más presencia de la Guardia Nacional, que haya una sociedad mejor, luchamos durante muchos años para cambiar el régimen de corrupción y en eso estamos”, añadió.

Ya en 2021 la narrativa siguió sin cambiar y durante su famosas conferencias matutinas, el presidente López Obrador aceptó que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, tuvo que explicarle la frase “Presidente, rompa el pacto”, con la que miles de mexicanas protestan contra de la candidatura Félix Salgado Macedonio, integrante de su propio partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“La simulación sobre el feminismo. Empiezo a escuchar: rompa el pacto, rompa el pacto. Sinceramente, no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días”, comenzó el mandatario mexicano.

La politóloga le explicó que se trataba del “pacto patriarcal” que mantendría al apoyar la candidatura de Salgado Macedonio. Sin embargo, el mandatario aseguro que durante su gobierno se ha enfocado en romper otro tipo de “pactos” como el que mantenía el gobierno y el crimen organizado por el caso de los 43 normalista de Ayotzinapa.

“Pero cuando se dice rompa el pacto, pues ya lo estoy rompiendo cuando rompí el llamado ‘Pacto por México’ que no era más que pacto contra México o el ‘pacto del silencio’ que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa. El otro pacto no”, sentenció López Obrador.

Aseguró que el uso de esta frase es una expresión copiada de otros países “¿Qué tenemos nosotros que ver con eso? si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos, pero en eso se monta el conservadurismo”, cuestionó.

