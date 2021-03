Contingencia ambiental en CDMX: prevén hasta 12 alertas por mala calidad del aire durante primavera

(Foto: EFE/ Sashenka Gutierrez)

Al mediodía de este jueves, la Secretaría del Medio Ambiente capitalina dio a conocer que en esta temporada de primavera se esperan en el Valle de México entre 10 y 12 contingencias ambientales por ozono o partículas suspendidas, debido al aumento de la movilidad y las altas temperaturas.

Durante la conferencia virtual “Temporada de Ozono 2021 en la Zona Metropolitana del Valle de México”, Marina Robles, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), resaltó que en este 2021 se requiere de la colaboración conjunta de autoridades y los habitantes que viven en la demarcación, para reducir la emisión de contaminantes y evitar mayores riesgos a la salud aunados a la crisis sanitaria de COVID-19.

“No basta con no llegar a contingencia, no debemos acercarnos a una condición de contingencia, porque eso también, aunque nos quedemos uno o dos puntos abajo, entrar a una condición de contingencia nos permite ver que no estamos en la mejor condición de calidad de aire que necesitamos todos”, advirtió.

En un escenario extremo, las autoridades alertaron que podrían ser hasta 23 contingencias, no obstante, dependerá de las condiciones ambientales y la paulatina reactivación de las actividades tras la última aceleración de contagios de COVID-19.

(Foto: Rodrigo Aranhua / AFP)

Durante estos días, “nos hemos quedado a tres puntos de declarar la primera (contingencia) (los 21, 25, 26, 27 y 28 de febrero)”, reveló Víctor Hugo Páramo, Coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).

“Se espera que para este periodo, el número de días con valores superiores a las 155 partes por millón, que es el valor al cual se declaran las contingencias de ozono”, expresó.

Por su parte, Jorge Zavala, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), señaló que media se esperan lluvias por debajo de la climatología, principalmente al norte de la región.

Asimismo, las temperaturas estarán por arriba de la media histórica, por una tendencia asociada al cambio climático, por lo que en marzo se tendrán valores mayores entre 0.5 y dos grados; abril 0.5 y dos grados y mayo entre 0.5 y hasta tres grados.

(Foto: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro)

Por si fuera poco, también se espera una intensa temporada de incendios forestales en las siete entidades que conforman la CAME: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala.

Por todo lo anterior, Gabriela Nucamendi, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles de la Secretaría de Salud federal, recomendó a la población evitar realizar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, cuando los niveles de ozono, por lo general, suelen estar más elevados.

La especialista recomendó procurar quedarse en lugares con ventanas y puertas cerradas, de comenzar a sentir molestias en ojos, garganta o nariz, al tiempo que sugirió consumir frutas y verduras por su alto contenido de antioxidantes, que pueden ayudar a tener menos efectos nocivos por la contaminación atmosférica.

En los últimos días, autoridades capitalinas y de todo el país han alertado por la ola de calor que se dejó venir, con la proximidad de la primavera. La información expedida por el SMN indica que, en los próximos días, la temperatura máxima alcanzada en el centro del país será de hasta 29°C y que habrá un descenso de la misma durante la tarde del sábado 06 de marzo, con una máxima de 27°C y mínima de 11°C, además también se pronosticó un 60% de lluvias en la región.

La dependencia recomendó usar bloqueador solar, no exponerse por tiempo prolongado bajo el sol con el fin de prevenir un “golpe de calor”.

SEGUIR LEYENDO