AMLO anunció un plan de protección a candidatos en regiones controladas por el crimen organizado: “Que sean los ciudadanos los que elijan”

La secretaria de Seguridad y Protección y Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno de México impulsó una estrategia para brindar protección a las y los candidatos amenazados por el crimen organizado o la delincuencia de cuello blanco durante las jornadas electorales.

“Se heredó el partido de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco (...) Esto nos ha llevado a lo que el señor presidente ha llamado un partido que intenta competir, que es el partido del crimen.”, mencionó la titular.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que esta estrategia se coordinará junto a las y los gobernadores de estado; se enfocará principalmente a candidatos a presidentes municipales.

“Que no los amenacen que no los agredan, intimiden, obliguen a declinar por amenazas o intereses; por todo esto que se presenta en tiempos electorales (...) Que se garantice la libertad de todos y sean los ciudadanos que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco.”, puntualizó el mandatario.

