UNAM despidió injustificadamente a empleados de Educación a Distancia

Además de ser despedidos, denuncian que sus superiores les trataban mal (Foto: Cuartoscuro)

“Me enojé porque no es justo que te corran sin argumentos, que te corran en una pandemia mundial”, aseveró Omar “N” quien fue despedido injustificadamente de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo, él no fue el único, pues a pesar de la crisis sanitaria por el COVID-19, más de 100 trabajadores de la CUAIEED que estaban bajo esquema de honorarios se quedaron sin empleo.

“Me despidieron en noviembre”, recordó para Infobae México Omar, quien aseguró que han ocurrido muchos casos como el suyo desde septiembre del año pasado.

Señaló, que él y otros cinco compañeros que fueron despedidos en la misma quincena estaban contratados por honorarios, y a pesar de ello, debían responder a un jefe y a un horario laboral completo, que si bien no era mandatorio, debían cumplir por la carga de trabajo.

Los afectados estaban contratados por honorarios (Foto: UNAM)

“Todos mis compañeros y yo estábamos por honorarios, cada tres meses nos decían si nos iban a contratar otros meses o no, cada tres meses firmábamos contrato, siempre había incertidumbre”.

Aunque tal situación empeoró cuando fueron enviados a modalidad de Home Office, pues las horas de trabajo no solo eran más, sino que el temor por ser recontratados creció.

“Incluso las horas trabajadas eran más. La incertidumbre creció, aún cuando íbamos a la oficina no te aseguraban que te iban a contratar otros tres meses y ahora con el home office era muchísimo peor porque no sabíamos qué pasaba, la comunicación no era inmediata”, reveló.

De tal modo, las condiciones laborales que ya estaban por encima de la Ley Federal del Trabajo, que indican que un trabajador contratado por honorarios no es un empleado subordinado, empeoraron.

Desde la pandemia las escuelas de la UNAM se encuentran cerradas (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con el afectado, los despidos coincidieron con la crisis sanitaria y con el cambio administrativo de la CUAIEED.

Recordó que en mayo del 2020 la jefatura cambió. Cuando las nuevas directoras fueron presentadas por videollamada les solicitaron entrevistas individuales, en un ambiente que fue descrito como “incómodo”.

“Con esta presentación de las jefas, pues sentimos miedo, sobre todo a partir de esta entrevista tan particular que nos exigieron para decir nuestra cantidad de artículos publicados en cuanto a MOOC [Massive Open Online Courses], preguntas que no parecían conocer el trabajo que hacíamos”.

Relató que a partir de entonces la confianza y el ambiente de trabajo entre las nuevas jefas y los empleados mermó, siendo en septiembre cuando comenzaron los despedidos. Su turno llegó cuando estaba por finalizar uno de los proyectos más grandes que se le habían asignado.

Denuncian que los cursos no han sido actualizados (Foto: página de la UNAM)

“Me dijeron que estaba despedido como con 15 días de anticipación, me llamo Jackeline Bucio y me dijo: ya no se te va a renovar el contrato, te estoy avisando con 15 días de anticipación para que vayas buscando otras opciones laborales, muchas gracias. Bueno por parte de la UNAM y contigo ya no hay relación.

“Así fue, y al platicarlo, una compañera me comentó que le dijeron exactamente lo mismo, que ya estaba despedida”.

Omar señaló que en esa llamada donde se les avisó que no volverían a firmar contrato, se le explicó a él, ni a otros compañeros, la razón por la que habían sido despedidos.

“Era tanto mi descontento, mi enojo, mi frustración que sí me enoje porque no es justo que te corran sin argumentos, que te corran en una pandemia mundial, porque los puestos laborales escasean, que te corran de una manera tan fría y a parte, no era un trabajo en donde tuvieras tus derechos laborales, sin seguro, sin vacaciones, sin derecho a un aguinaldo”, apuntó.

Desde septiembre y hasta febrero han corrido progresivamente a docenas empleados de educación a distancia. Asimismo, denuncian que desde enero la UNAM no ha actualizado los contenidos y actividades de las clases de modalidad abierta.

SEGUIR LEYENDO: