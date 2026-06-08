México

Piden justicia para Sasha, una husky que mordió a niño en la Feria del Libro de la Frontera

El animal se encuentra bajo vigilancia, comunidad de Ciudad Juárez pide que no sea sacrificada

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Perra husky siberiana adulta de pelaje blanco y gris con ojos azules sentada en una jaula metálica. Al fondo, paredes blancas, ventanas enrejadas y un cartel institucional desenfocado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La controversia en Ciudad Juárez por el destino de Sasha, una husky involucrada en un incidente con un niño durante la Feria del Libro de la Frontera, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha desencadenado una ola de reacciones en todo el país.

Mientras la husky permanece aislada en las instalaciones de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), cientos de activistas y ciudadanos han salido en su defensa, reclamando que no sea sacrificada.

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El caso ha captado la atención nacional, impulsado por hashtags como “Justicia para Sasha” y “Sasha con Vida”, que se han convertido en tendencia en redes sociales.

Ilustración de una husky en el centro. Dos manos la sujetan con correas, una desde un edificio y otra de una multitud que protesta. Abajo, infografía del caso Sasha.
La controversia por el futuro de Sasha, una husky involucrada en un incidente con un niño en Ciudad Juárez, ha desatado una ola de reacciones y un debate nacional sobre los derechos animales y la responsabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incertidumbre sobre el futuro de la mascota se debe a un proceso legal y sanitario que se inició tras la agresión a un menor de cinco años el pasado 28 de mayo, durante una actividad en el Centro Cultural Paso del Norte.

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En ese momento, Sasha mordió el rostro del niño de cinco años, lo que motivó una denuncia formal y la intervención de las autoridades municipales.

Como parte del protocolo, la perrita quedó bajo observación por diez días, una medida orientada a descartar riesgos sanitarios como la rabia y a cumplir con la normativa vigente para estos casos.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Actualmente, la pregunta central es si Sasha será devuelta a su propietario al finalizar el periodo de observación o si las autoridades procederán a sacrificarla.

La respuesta depende de los resultados del monitoreo sanitario y de la resolución de la denuncia presentada por la familia del menor ante la Fiscalía.

Los protocolos locales establecen que, en casos de mordedura, el animal debe permanecer bajo vigilancia y que cualquier decisión posterior debe ajustarse a los lineamientos legales y de salud pública.

Dos versiones sobre el incidente

El debate público se ha intensificado ante las versiones contrapuestas sobre lo ocurrido antes de la mordida. Alejandro Alcocer Herrera, dueño de la husky, sostiene que la reacción del animal fue defensiva, argumentando que el menor habría insistido en interactuar con Sasha y llegado incluso a jalarle las orejas o intentar tocarle un ojo.

Por el contrario, los padres del niño aseguran que su hijo solo buscaba acariciar a la perrita y que la agresión sucedió cuando se despedían de ella.

Esta divergencia ha alimentado un clima de polarización en la opinión pública.

Mientras algunos usuarios responsabilizan directamente a los adultos por la falta de supervisión, otros insisten en que la reacción del animal fue una respuesta predecible ante el hostigamiento.

En redes sociales pueden leerse mensajes como: “No al sacrificio; ella solo se defendió” y “¿Dónde estaban los papás del niño?”, lo que evidencia el nivel de involucramiento ciudadano.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El papel de las autoridades y la presión social

Mientras tanto, la directora de la DABA, Alma Arredondo Salinas, ha declarado que la decisión final debe basarse en los procedimientos establecidos y en la existencia de una denuncia formal.

La funcionaria explicó que, aunque hay presión social para liberar a Sasha, la dependencia municipal debe apegarse al marco legal y sanitario.

Por su parte, el coordinador de Comunicación Social del municipio, Carlos Nájera, aclaró el viernes 5 de junio que, tras la observación, Sasha no será sacrificada, ya que no se ha detectado un comportamiento agresivo sistemático en el animal.

Sin embargo, también precisó que la perra no será devuelta a su tutor, ya que este no se ha hecho cargo de los gastos médicos originados por el incidente y no presentó la cartilla de vacunación cuando fue requerida.

El dueño de Sasha, en tanto, ha denunciado que la retención del animal fue irregular y sostiene contar con los documentos que acreditan a la husky como animal de apoyo emocional. Según su versión, las autoridades no le permitieron presentar la información necesaria antes de trasladar a la mascota.

Movilización social y peticiones ciudadanas

La campaña en defensa de Sasha ha superado los límites de Ciudad Juárez, con activistas y usuarios de todo el país firmando peticiones en línea y difundiendo mensajes de apoyo.

Las plataformas digitales han sido escenario de un debate que va más allá del caso particular, abordando la responsabilidad de los tutores, la protección animal y la necesidad de protocolos claros para situaciones similares.

En síntesis, el caso de Sasha se ha transformado en un emblema de la discusión sobre los derechos de los animales y la corresponsabilidad social en incidentes de este tipo. Mientras el desenlace permanece abierto, la presión ciudadana y la atención de los medios mantienen vigente el reclamo de un trato justo tanto para la perrita como para la familia afectada.

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