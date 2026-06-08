Cómo evacuar con tu mascota sin ponerla en riesgo durante un siniestro

Ante un sismo, inundación u otra emergencia, las mascotas también requieren protección y cuidados especiales.
Saber como evacuarlas de manera correcta y contar con un kit de emergencia preparado para ellas puede marcar la diferencia en su seguridad y bienestar durante una situación de crisis.
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Saber como actuar y que elementos incluir en un kit permite actuar con rapidez, evitar contratiempos y garantizar que perros, gatos u otros animales de compañía tengan lo necesario para enfrentar cualquier siniestro junto a su familia.
Qué hacer con tu mascota en caso de siniestro
Ante un siniestro como sismo, incendio o inundación, es importante actuar con rapidez y organización para proteger a tu mascota. Aquí tienes los pasos clave que debes seguir:
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- Mantén la calma: Los animales perciben el nerviosismo; conservar la tranquilidad ayuda a que tu mascota no se altere más.
- Llama a tu mascota: Usa su nombre y tonos tranquilos. Si es posible, coloca su correa o mételo en su transportadora para evitar que huya o se lastime.
- Ten listo el kit de emergencia: Lleva contigo el kit preparado con alimento, agua, documentos y artículos básicos para tu mascota.
- Evacúa juntos: No dejes a tu mascota atrás. Si tienes que salir del lugar, asegúrate de llevarla contigo y mantenerla asegurada en todo momento.
- Evita soltarla: Durante el caos, los animales pueden intentar escapar. Usa correa, transportadora o mochila especial para mantener el control.
- Busca refugio seguro: Una vez fuera de peligro, ubica a tu mascota en un lugar seguro, fresco y donde no pueda extraviarse.
- Vigila su estado: Observa posibles signos de estrés, heridas o alteraciones en el comportamiento. Si es necesario, busca atención veterinaria.
- Identificación visible: Revisa que lleve collar y placa con tu número de contacto. Esto facilita su recuperación si se extravía.
- Mantén la rutina: Intenta restablecer horarios de comida y paseos lo antes posible para reducir la ansiedad de tu mascota.
<b>Qué debe contener un kit de emergencia para tu mascota</b>
- Alimento suficiente para 3 a 5 días: Croquetas, latas o sobres, almacenados en envases herméticos y resellables.
- Agua potable: Cantidad adecuada para varios días, en botellas seguras y fáciles de transportar.
- Platos ligeros o plegables: Para servir agua y alimento durante la emergencia.
- Correa y collar: Con placa de identificación actualizada con tu nombre y número de contacto.
- Transportadora o mochila especial: Fundamental para gatos, perros pequeños o cualquier mascota que requiera traslado seguro.
- Cartilla de vacunación y documentos médicos: Copias impresas y digitales de sus registros de salud, vacunas y tratamientos.
- Medicamentos: Dosis suficientes de cualquier tratamiento que requiera tu mascota, junto con instrucciones de administración.
- Manta pequeña, toalla o prenda con tu olor: Ayuda a reducir el estrés y brinda confort en situaciones desconocidas.
- Juguete o premios favoritos: Mantienen a la mascota entretenida y ayudan a tranquilizarla.
- Bolsa de desechos o arena sanitaria: Bolsas biodegradables para perros o recipiente con arena para gatos.
- Botiquín básico para mascotas: Incluye gasas, vendas, tijeras de punta redonda, antiséptico, pinzas y guantes desechables.
- Productos de limpieza básicos: Toallitas húmedas, papel absorbente y spray desinfectante.
- Fotografía reciente de la mascota: Útil en caso de extravío para facilitar su identificación y búsqueda.
- Lista de contactos de emergencia: Veterinario, refugios cercanos y familiares.
Mantén el kit en un lugar accesible y junto a tu mochila de emergencia familiar. Preparar este kit garantiza la seguridad y el bienestar de tu mascota ante cualquier situación imprevista.
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