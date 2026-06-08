Cómo evacuar con tu mascota sin ponerla en riesgo durante un siniestro

Una familia evacua su hogar con su perro y gato en transportadora, llevando kits de emergencia, mientras grietas visibles en la pared y una señal de salida iluminada marcan la urgencia del momento, evidenciando una preparación organizada ante una crisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante un sismo, inundación u otra emergencia, las mascotas también requieren protección y cuidados especiales.

Saber como evacuarlas de manera correcta y contar con un kit de emergencia preparado para ellas puede marcar la diferencia en su seguridad y bienestar durante una situación de crisis.

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Saber como actuar y que elementos incluir en un kit permite actuar con rapidez, evitar contratiempos y garantizar que perros, gatos u otros animales de compañía tengan lo necesario para enfrentar cualquier siniestro junto a su familia.

Un completo kit de emergencia para perros, con alimentos, agua, transportadora y botiquín, se exhibe sobre una mesa de madera rústica, destacando la importancia de la preparación ante cualquier eventualidad para el bienestar de las mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer con tu mascota en caso de siniestro

Ante un siniestro como sismo, incendio o inundación, es importante actuar con rapidez y organización para proteger a tu mascota. Aquí tienes los pasos clave que debes seguir:

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Mantén la calma: Los animales perciben el nerviosismo; conservar la tranquilidad ayuda a que tu mascota no se altere más.

Llama a tu mascota: Usa su nombre y tonos tranquilos. Si es posible, coloca su correa o mételo en su transportadora para evitar que huya o se lastime.

Ten listo el kit de emergencia: Lleva contigo el kit preparado con alimento, agua, documentos y artículos básicos para tu mascota.

Evacúa juntos: No dejes a tu mascota atrás. Si tienes que salir del lugar, asegúrate de llevarla contigo y mantenerla asegurada en todo momento.

Evita soltarla: Durante el caos, los animales pueden intentar escapar. Usa correa, transportadora o mochila especial para mantener el control.

Busca refugio seguro: Una vez fuera de peligro, ubica a tu mascota en un lugar seguro, fresco y donde no pueda extraviarse.

Vigila su estado: Observa posibles signos de estrés, heridas o alteraciones en el comportamiento. Si es necesario, busca atención veterinaria.

Identificación visible: Revisa que lleve collar y placa con tu número de contacto. Esto facilita su recuperación si se extravía.

Mantén la rutina: Intenta restablecer horarios de comida y paseos lo antes posible para reducir la ansiedad de tu mascota.

Actuar con previsión y mantener la cercanía con tu mascota durante un siniestro ayuda a salvaguardar su integridad y facilita la recuperación emocional después del evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

<b>Qué debe contener un kit de emergencia para tu mascota</b>

Alimento suficiente para 3 a 5 días: Croquetas, latas o sobres, almacenados en envases herméticos y resellables.

Agua potable: Cantidad adecuada para varios días, en botellas seguras y fáciles de transportar.

Platos ligeros o plegables: Para servir agua y alimento durante la emergencia.

Correa y collar: Con placa de identificación actualizada con tu nombre y número de contacto.

Transportadora o mochila especial: Fundamental para gatos, perros pequeños o cualquier mascota que requiera traslado seguro.

Cartilla de vacunación y documentos médicos: Copias impresas y digitales de sus registros de salud, vacunas y tratamientos.

Medicamentos: Dosis suficientes de cualquier tratamiento que requiera tu mascota, junto con instrucciones de administración.

Manta pequeña, toalla o prenda con tu olor: Ayuda a reducir el estrés y brinda confort en situaciones desconocidas.

Juguete o premios favoritos: Mantienen a la mascota entretenida y ayudan a tranquilizarla.

Bolsa de desechos o arena sanitaria: Bolsas biodegradables para perros o recipiente con arena para gatos.

Botiquín básico para mascotas: Incluye gasas, vendas, tijeras de punta redonda, antiséptico, pinzas y guantes desechables.

Productos de limpieza básicos: Toallitas húmedas, papel absorbente y spray desinfectante.

Fotografía reciente de la mascota: Útil en caso de extravío para facilitar su identificación y búsqueda.

Lista de contactos de emergencia: Veterinario, refugios cercanos y familiares.

Revisa de manera regular el contenido y las fechas de caducidad de alimentos y medicamentos.

Mantén el kit en un lugar accesible y junto a tu mochila de emergencia familiar. Preparar este kit garantiza la seguridad y el bienestar de tu mascota ante cualquier situación imprevista.